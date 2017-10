Der Praktikus vom 21. Oktober 2017

Lieber Investor

Kommt Ihnen die Börse auch so langweilig vor? Dann sind Sie nicht allein. Objektiv gesehen sind – zumindest in den USA – die Börsenkurse dieses Jahr so schwankungsarm wie seit 1965 nicht mehr. Sie müssen also über ein sehr langes Gedächtnis besitzen, um sich an so eine langweilige Börsenzeit zu erinnern.

Action und Spannung gibt es dagegen ausserhalb der Börse: Die Digitalwährung Bitcoin ist Mitte September innerhalb weniger Tage von über 4000 auf unter 3000 $ gesunken, erreichte dagegen in den vergangenen Tagen einen Preis von über 5800 $. Allein am Mittwoch stürzte der Kurs kurzfristig um mehr als 10% ab. Gab es dafür einen Grund für solch massiven Bewegungen?