Der Praktikus vom 21. September 2019

Trump unterstützte verschiedene politische Parteien, ist aber (mit kurzer Unterbrechung) seit 2009 als Republikaner registriert. Als deren Kandidat gewann er die Präsidentschaftswahl am 8. November 2016 gegen Hillary Clinton und wurde am 20. Januar 2017 US-Präsident – als erster ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen ...

Donald John Trump /dɒnəld d͡ʒɒn trʌmp/ (* 14. Juni 1946 in Queens, New York City, New York) ist ein amerikanischer Unternehmer, Entertainer und seit Januar 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist Inhaber des Mischkonzerns Trump Organization und leitete diesen von 1971 bis 2017 als CEO. In der Immobilienbranche brachte er es zu einem Milliardenvermögen und machte seinen Namen „Trump“ zu einer Marke. Vor allem durch seine Reality-Show The Apprentice (2004–2015) wurde er zu einer der bekanntesten Personen in den Vereinigten Staaten.

President Donald Trump poses for his official portrait at The White House, in Washington, D.C., on Friday, October 6, 2017. (Official White House Photo by Shealah Craighead)

