Der Praktikus

Lieber Investor,

Alles blickt dieser Tage nach Davos, auf das World Economic Forum, das Wef. Kein Wunder bei einem so schönen Slogan: «Stakeholders for a cohesive and sustainable world.» Zum 50. Jubiläum des Mega-Events setzt sich Wef-Gründer Klaus Schwab also auf sein Steckenpferdchen, den Stakeholder-Value-Ansatz. Die Debatte, ob er tatsächlich dessen Begründer ist, wie er selbst behauptet, lasse ich jetzt einmal bleiben. Und konzentriere mich auf den «Stake», der Schwab in diesem Jahr offenbar besonders am Herzen liegt. Nämlich Bäume.

Eine Billion davon soll dank einer Wef-Initiative in den nächsten zehn Jahren gepflanzt werden. Ja, tausend Milliarden. Kein Druck- und kein Übersetzungsfehler. Früher nannte er als Stakeholder eines Unternehmens noch Aktionäre, Kreditgeber, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Staat und Gesellschaft sowie die Volkswirtschaft. Nun sind Bäume dazugekommen – da kann er wenigstens einen Pflock einschlagen. Eine Billion Bäume mit je vier Quadratmetern Grundfläche würden hundertmal die Fläche der Schweiz bedecken. Schwab sieht offenbar vor lauter Stakes die Realität nicht mehr.