Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Die Börse ist wie ein kleines Kind: impulsiv, emotional, irrational. So war ich wenig erstaunt, als am Montag die Märkte, von der Evergrande-Krise verängstigt, eine Mini-Kontraktion hinlegten und Beobachter von einem «Lehman-Moment» sprachen. In solchen Momenten gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die chinesische Regierung die Sache aus dem Ruder laufen lassen wird, zumal eine langsame Abwicklung des Immobilienmolochs auch ohne direkte Intervention abgefedert werden kann.

Für chinesische Banken und Hauskäufer wird es schmerzhaft, und dass sich der heiss gelaufene chinesische Immomarkt etwas abkühlt, liegt im Interesse aller. Ich jedenfalls habe nichts verkauft, im Gegenteil. Es dürfte in den kommenden Tagen und Wochen zwar ruppig bleiben, aber ich nutze Rücksetzer, um Positionen in abgestraften Qualitätstiteln – auch Zyklikern – aufzustocken. Und ja, von Grossbankaktien lasse ich nach wie vor die Finger.