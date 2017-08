Der Praktikus vom 23. August 2017

Lieber Investor

«Price is what you pay, value is what you get.» Diese Worte von Warren Buffett zählen für mich zum Wichtigsten, was man zum Thema Investieren lernen muss: Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem Preis, zu dem eine Aktie an der Börse gehandelt wird, und ihrem Wert. Der Preis kann heftig schwanken, doch der Wert eines gut geführten Unternehmens folgt langfristig einem stabilen Pfad. Spannend wird es für den Value-Investor immer dann, wenn die Preise in die Tiefe sausen und man Aktien weit unter ihrem Wert kaufen kann.