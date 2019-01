Der Praktikus vom 23. Januar 2019

Lieber Investor

Über die Analyseabteilungen in den Banken kann man verschiedener Meinung sein. Ich habe auch eine gespaltene ­Meinung zur Analystengilde. Einzelne Analysten sind wirklich ihr Geld wert, ­andere eher weniger.

In den letzten Tagen sind mir zwei Dinge in Sachen Analysen aufgefallen, und per Zufall betrifft es die zwei Schweizer Grossbanken. Erstens, Credit Suisse. Letzte Woche musste der Analyst für die Unternehmen Ascom, Comet, Interroll und Inficon seine Kunden informieren, dass in den jeweiligen Discounted Cashflow-Modellen (DCF) ein Fehler passiert war, zum Teil im März letzten Jahres, zum Teil später. In Ascom hat das dazu geführt, dass der Zielpreis 5 bis 10% zu hoch angesetzt war, bei Comet machten es 7 bis 9% aus. Vorige Woche wurde nun der Fehler offengelegt. In den letzten ­Jahren habe ich ein paar mal über solche Fehler geschrieben. Gut, wurde er offengelegt und nicht verschwiegen, denn Transparenz und Offenheit ist immer besser, als etwas unter den Teppich zu kehren. Allerdings frage ich mich schon, weshalb der Fehler nicht früher entdeckt worden ist. Das DCF-Modell ist so zentral für den Wert eines Unternehmens, da müsste man meinen, ein Vorgesetzter oder ein Kollege habe mal einen Bericht genauer angeschaut, gegengelesen, wie wir das hier auf der Redaktion nennen. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Bitte, CS, Qualitätskontrolle verbessern.