Der Praktikus

Lieber Investor

AMS zeigt sich in guter Verfassung. Die Nachfrage nach Smartphones beim Grosskunden Apple, eine tiefere Durchdringung des Smartphone-Markts, aber auch gesunkene Kosten in der Produktion in Singapur lassen den Chiphersteller im dritten Quartal gut aussehen. Was für ein Zufall, dass die glänzenden Zahlen kurz vor dem erwarteten Start einer neuen Übernahmeofferte für den deutschen Lichtspezialisten Osram bekannt werden.

Es ist wahrscheinlich, dass AMS der Kauf der Deutschen dieses Mal gelingt. Zum einen hat sich die Gegenpartei Bain und Advent zurückgezogen; zum anderen hat AMS die Mindestannahmeschwelle auf 55% gesenkt. An den 62,5% im ersten Versuch war AMS gescheitert. Das 55er-Ziel sollte zu schaffen sein: AMS hält bereits knapp 20% an Osram und muss rein rechnerisch nur ein Mehr an Aktionären in Höhe von 3,4 Prozentpunkten als beim ersten Versuch überzeugen – mangels Gegenofferte machbar. Dann werden auch Indexfonds ihre Papiere andienen. Sie halten 10% der ausstehenden Osram-Aktien. So steht AMS schon kurz davor, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag durchsetzen zu können.