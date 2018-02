Der Praktikus vom 24. Februar 2018

Lieber Investor

Trauen Sie der wieder eingekehrten Ruhe an den Märkten? Ich nicht. Ein Hinweis ist die Entwicklung der Aktienindizes. Der S&P 500 etwa ist vom letzten Hoch Ende Januar um über 11% gesunken, seither ging es 6% nach oben. Ähnlich sind die Entwicklungen in Deutschland und in der Schweiz. Für mich ist klar: Der heftige Ausverkauf hat den Investoren zu denken gegeben. Jedenfalls sind sie nicht in den Zustand des Kaufdeliriums von Anfang Jahr zurückgefallen.

Angesichts dieser Unsicherheit bin ich gespannt, ob der Ansturm von Börsenneulingen, der in der Schweiz erwartet wird, nächste Woche losgeht. Ein Listing habe ich auf der Rechnung, ein «richtiger» Börsengang könnte hinzukommen. Kurz gesagt: Wenn ein Börsenkandidat noch im ersten Quartal Aktien verkaufen will, dann ist kommende Woche der richtige Zeitpunkt, die Absicht kundzutun. Alles in allem braucht es ungefähr vier Wochen von der Bekanntgabe der Absicht bis zum ersten Handelstag. Wer wagt, gewinnt?