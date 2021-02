Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Die Aktien von Tesla haben seit dem Hoch von Anfang Januar mehr als 20% verloren. Warum genau, wissen wohl nur die Götter und am wenigsten CEO und Gründer Elon Musk himself. Möglich ist vieles, an erster Stelle fällt mir die Überbewertung ein. Die kann bei Zinssorgen – die sich momentan breitmachen – deutliche Korrekturen erleiden.

Oder es liegt daran, dass Tesla ihr Cash in grossem Stil in Bitcoin tauscht und die Kryptowährung selbst gerade wieder korrigiert hat. Dass diese Entscheidung des Autobauers, pardon, des Technologieunternehmens, die Tesla-Aktien volatiler macht, habe ich an dieser Stelle ja schon öfters erwähnt. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an