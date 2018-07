Der Praktikus vom 25. Juli 2018

Lieber Investor

Wissen, wie ein Index zusammengesetzt ist, hat seine Vorteile. Darüber habe ich mich vor kurzem mehrfach ausgelassen Ich habe gerade noch ein weiteres Beispiel für Sie, eins von besonders grosser Bedeutung. Denn ich sehe immer wieder Depotauszüge, wo Vermögensverwalter den MSCI-Welt-Index (MSCI World) als Vergleichsmassstab nehmen.

Der Name lässt vermuten, dass man sich mit diesem Index die Welt ins Depot holt. Allerdings stammt der Index aus Amerika, und wie wir alle wissen, haben die Amerikaner das Gefühl, ausser ihnen gebe es nicht viel anderes in dieser Welt. Und so ist der MSCI World Index nicht ein Abbild der Welt. Per Ende 2017 betrug das Gewicht der USA 52% und dürfte im Verlauf des Jahres sogar noch gestiegen sein. Europa machte nur 15% aus. Nicht nur das: Auch alle Emerging Markets sind ausgeschlossen. Nicht mal der MSCI All Country schafft Abhilfe, obwohl da die Schwellenländer dabei sind. Auch hier prägen die USA mit ebenfalls 52% das Geschehen. Umso schlimmer, wenn man weiss, dass der S&P 500 heuer nur dank dem Tech-Sektor eine positive Rendite geliefert hat. Kurz gesagt: Wenn Sie nicht Amerikaner sind und einen entsprechend hohen Anteil Ihres Aktienportfolios in US-Aktien angelegt haben, dann sind diese MSCI-Aktienindizes als Vergleich absolut unsinnig. Und sollten Sie passiv investieren und diese Indizes in Betracht ziehen, überlegen Sie, ob das Sinn macht.