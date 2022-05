Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Wie viel sind Bitcoin & Co. wert? Diese Frage stellen sich derzeit zahlreiche Kryptoinvestoren, die seit dem Kurshöchst viel verloren haben. In einem Interview zeigte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde wenig optimistisch für Krypto: «Es ist nichts wert, es basiert auf nichts.»

Dabei arbeiten die Notenbanken – auch im Euroraum und in der Schweiz – selbst an digitalen Versionen ihrer Banknoten. Doch dieses Digitalgeld bleibt an das etablierte Finanzsystem gebunden, während Krypto sich als Alternative präsentiert.

Glaubensfrage Krypto

Und wie Lagarde kein Vertrauen in Bitcoin hat, äussern sich Kryptoanhänger verächtlich über die Fiat-Währungen, also die von Zentralbanken geschaffenen Zahlungsmittel. Das Argument für Bitcoin: Die Zahl von Bitcoin ist per Programmiercode begrenzt, während man Dollar und Euro ohne Limit schaffen kann und sie so stetig an Wert verlieren.