Der Praktikus

Lieber Investor,

Diese Woche gibt es Bares von UBS. Die Aktionäre haben der Ausschüttung der zweiten Dividendentranche für 2019 ­zugestimmt. Die Dividende von 0.73 $ war im Frühjahr wegen der Coronakrise auf Druck der Finma zweigeteilt worden. Nun werden am 27. November 0.365 $ fällig. Das entspricht etwa 33,34 Rp. Zusammen mit den 35,5 Rp. vom Frühjahr, als der Dollar etwas höher notierte, sind das 69 Rp. Somit gibt es in Franken nicht wie von UBS angekündigt mehr Dividende als die 70 Rp. im Vorjahr, sondern weniger. Ins Gewicht fallen zudem die Steuern. Die Ausschüttung stammt nur noch zur Hälfte, nicht mehr komplett, aus der für Schweizer Privatinvestoren steuer­befreiten Kapitaleinlagereserve. Netto bleibt also noch weniger übrig.

Die UBS-Aktien selbst geben derweil für einmal keinen Anlass zum Klagen. Im SMI liegen sie mit +8% seit Jahresanfang auf Rang vier und notieren nahe am Buchwert. Damit hat sich ein lange verschmähtes Papier nach vorne gekämpft.

Schon wieder ein CS-Patzer

Ich muss gestehen, dass ich die UBS-Rally verpasst habe, bleibe aber gleichwohl skeptisch. Glücklicherweise ebenfalls verpasst habe ich den Bummelzug Credit Suisse, der mit einem Verlust von 12% seit Jahresbeginn notiert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 0,6 zeigt das Misstrauen der Anleger.

Dass Credit Suisse es immer wieder mal verpatzt, zeigt sich exemplarisch an der Dauerbaustelle Asset Management. CSAM hat schon zahlreiche renommierte AM-Boutiquen übernommen – meist ­solche mit geheimnisvoll klingenden Strategien – und zugrunde gerichtet. So kaufte die Bank 2010, als die Hedge-Funds-Euphorie längst verflogen war, eine Minderheitsbeteiligung an York Capital Management, einem prominenten globalen Hedge-Fund-Manager mit Sitz in New York und Assets von 14 Mrd. $.

Doch eine Anfangszahlung von 425 Mio. $ und grosszügige Arrangements für das Star-Personal konnten nicht ver­hindern, dass bei York Streit ausbrach, Kunden die Flucht ergriffen und die Assets zwischen 2017 und heute von 17 auf 4 Mrd. $ schmolzen. Statt einen Anteil an den hohen Fees und attraktive Investitionsmöglichkeiten für die CS-Kunden zu erhalten, wird die Bank nun zur Total­abschreibung ihres Investments gezwungen. Kosten: 450 Mio. $.

Glencores ungeschickte Mühe

Lange hat Glencore zur Konzernverantwortungsinitiative geschwiegen, obschon der Zuger Rohstoffkonzern zum Vorzeige-Feindbild der Befürworterseite geworden ist. Nun hat sich jüngst CEO Ivan Glasenberg gleich von zwei Zeitungen interviewen lassen. Eine Gelegenheit, die er zum Rundumschlag nutzte. Es seien Lügen, sagte Glasenberg zum Vorwurf, dass Glencore Kinderarbeit billige. Und er sieht das Unternehmen als Opfer einer Schmutzkampagne.

Ich masse mir nicht an, zu beurteilen, welche Version stimmt. Ich finde es aber beachtlich, wie sehr der Chef eines ­Unternehmens in die Offensive geht, ­obschon er sich in einem Glashaus befindet. Zur Erinnerung: Noch immer laufen Verfahren der Justizbehörden der USA, Grossbritanniens und der Schweiz gegen Glencore wegen Verfehlungen gegen ­Antikorruptions- und Geldwäscherei­gesetze. Schade, dass Glasenberg dazu nicht befragt wurde. Und schade, dass er offenbar Einladungen des Schweizer TV zur Teilnahme an Diskussionssendungen ausgeschlagen hatte. Das ist nicht die Art, wie man Transparenz schafft.

Plastikgeld schon out

Willkommen im Öko-Zeitalter! So oder ähnlich muss die Stimmung bei den ­Marketingabteilungen von Banken sein. Zumindest haben sie Kreditkarten als jüngstes Übel in unserer Plastikgesellschaft identifiziert. Erst liess sich die ­Zürcher Kantonalbank in der Sendung «10 vor 10» dafür feiern, dass sie versucht, Kredit­karten aus Holz herstellen zu lassen. ­Anfang Woche wurde dies von UBS ­getoppt, dass sie aus Mais hergestellte Kreditkarten ausliefern will. Konkret geht es um einen Biokunststoff, der aus Tierfuttermais hergestellt wird.

Da frage ich mich, was als Nächstes kommt. Eine Karte aus Algen? Oder wie wäre es mit gepresstem Herbstlaub? Nun, werden wir wieder ernsthaft: Ich frage mich, ob Banken, die teils noch immer klimaschädigende Geschäfte finanzieren, hier wirklich am richtigen Ort ansetzen. Selbst wenn jedes Jahr Hunderttausende von Karten ersetzt werden müssen, macht dies einen praktisch unsichtbaren Anteil am Plastikberg aus, den die Schweiz jedes Jahr produziert. Aber ­vielleicht bin ich ja wieder mal zu negativ. Was halten Sie von Kreditkarten aus ­naturnahem Material? Sagen Sie es mir hier.»

Rätselhafte Leclanché

40% sind die Aktien von Leclanché in den letzten zwei Wochen gestiegen. Neue Informationen zum Batteriehersteller gab es keine. Auch das Management kann das Kursfeuerwerk nicht erklären. Der Trend zur Elektromobilität macht Batteriehersteller generell attraktiv für Investoren, und vielleicht wurden einige Anleger an der internationalen Batteriekonferenz in Braunschweig Anfang November vom Auftritt von Leclanché geblendet.

Doch das Unternehmen schreibt seit zehn Jahren Verlust und ist hoch verschuldet. Eine Konstante war stets der Hunger nach frischem Kapital. Ich jedenfalls lasse die Finger von diesem Penny­ Stock, der immer wieder zum Spielball von Spekulationen wird.

Phoenix Mecano sieht Sterne

Phoenix Mecano will ihre Sparte DewertOkin, die ­Antriebssysteme für elektrisch verstellbare Komfortmöbel oder Büro­tische herstellt, abspalten und einen Minderheitsanteil an die Börse Schanghai bringen, wie Sie hier lesen können. Wann genau, ist noch offen, wo genau, steht dagegen schon fest: im Technologie-Nebensegment Starboard.

Das klingt sexy, ich bin jedoch enttäuscht. Wenn das Geschäft so toll ist und mit weiteren Investitionen noch ange­kurbelt werden soll, warum nicht behalten und als Phoenix Mecano hierzulande frisches Geld aufnehmen? Sinnvolle ­Kapitalerhöhungen können ein Kurstreiber sein. Der eingeschlagene Weg nach Schanghai kann auch so interpretiert werden, dass die Grossaktionäre nicht zu mehr Engagement bereit sind. Wenn dem so ist, wäre das sehr schade.

Ihr Praktikus