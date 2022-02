Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Hinter uns liegt eine traurige Woche. Alles rund um den Krieg in der Ukraine können Sie in unseren Meinungsartikeln lesen, und alles, was die Folgen für die Finanzmärkte betrifft, haben meine Kolleginnen und Kollegen umfassend analysiert und in komprimierter Form zusammengefasst. Hier finden Sie alle Artikel dazu.

Zu den zahlreichen Verlierern an den Finanzmärkten gehörten in den vergangenen Tagen auch die Kryptowährungen: Die Hoffnung der Anhänger, dass sich Bitcoin & Co. in solchen Krisen als solides Werterhaltungsmedium bewähren, wurde einmal mehr enttäuscht.