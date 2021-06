Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Solange das Börsenumfeld stimmt, ist die Aussicht auf weitere Börsengänge in der Schweiz intakt. Zwei bis vier Frischlinge bis Ende Jahr sind realistisch. Die Allschwiler Skan macht aus ihren Plänen kein Geheimnis. Sie bewegt sich an einer attraktiven Schnittstelle zwischen Industrie und Pharma. Auch das Schaffhauser Softwareunternehmen Acronis kokettiert mit einem Gang an die SIX. Ob bereits dieses Jahr, bleibt offen.

Weiterhin unbestätigt sind die Gerüchte um die Post-Tochter SPS sowie den Online-Uhrenhändler Chronext. Beide können mich noch nicht begeistern. Aufregender finde ich die Turboladerdivision von ABB. Diese Perle würde ich mir genauer ansehen. Wer mich kennt, weiss, dass ich wenig von undurchsichtigen Börsenneulingen halte. Ich erwarte einen Track Record und Visibilität bei der Gewinnentwicklung. Eine Kapitalisierung von mindestens 500 Mio. Fr. erhöht zudem die Chance auf ein ordentliches Handelsvolumen und die Abdeckung durch Analysten. PolyPeptide hat all diese Kriterien erfüllt und ist bis jetzt ein voller Erfolg.

Rohrkrepierer Trifork

Am Montag wären die Aktien der kleinen dänischen IT-Firma Trifork an der SIX gelistet worden. Daraus wird nix, Kotierung verschoben. Der Grund? Eine Truppe hoch bezahlter Investmentbanker und Juristen hat übersehen, dass sich die Schweiz ja im Konflikt mit der EU befindet, Stichwort: Börsenäquivalenz. Unter anderem dürfen Schweizer Aktien nicht an einer Börse in der EU gehandelt werden, was bei der beabsichtigten Doppelkotierung von Trifork in Kopenhagen und Zürich der Fall gewesen wäre.