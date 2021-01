Der Praktikus

Lieber Investor,

In diesen Tagen läuft wieder mal das ­gewohnte Spielchen der Swatch Group. Kommen die Jahreszahlen am Donnerstag oder am Freitag? Oder erst nächste Woche? Man weiss es nicht. Sei's drum. Ich bin gespannt, ob es dem Uhren­hersteller gelungen ist, sich mit einem Dezember-Schlusssprint in die schwarzen Zahlen zu retten. Wenn nicht, wäre es der erste Jahresverlust in der fast dreissigjährigen Geschichte der Schweizer Uhren-Erfolgsstory. Entscheidend ist für mich, wie euphorisch Konzernchef und Daueroptimist Nick Hayek die Ziele für 2021 beschreibt. Ich denke, dass er alles in die positive Waagschale wirft. Denn sein Hauptmarkt China und seine Parademarken Omega und Longines – quasi die halbe Miete des Uhrenherstellers – boomen seit Monaten.