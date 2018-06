Der Praktikus vom 27. Juni 2018

Lieber Investor

Man kann sie hassen oder ins Portfolio nehmen – an indexierten Anlagen kommt man jedenfalls einfach nicht mehr vorbei. Es ist ein Phänomen, das uns noch lange begleiten wird und das wir auf der Ebene der Marktstruktur (also wie vor allem Exchange Traded Funds, ETF, sich auf die Liquidität auswirken, besonders in einer Krise) noch nicht vollends begriffen haben. Wir verstehen auch noch nicht, welche Konsequenzen die grossen Zuflüsse in Aktien-ETF auf die Führung der Unternehmen haben werden. Nur so viel: Dieses Interview mit dem Partner der Pictet-Privatbank Renaud de Planta aus dem Jahr 2017 kann ich Ihnen zu diesem Thema ans Herz legen.