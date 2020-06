Der Praktikus

Lieber Investor,

Nun also auch die Amerikaner: Das Fed hat die Ausschüttungspolitik der US-­Banken eingeschränkt. Um die Kapitalkraft zu schonen, dürfen sie im dritten Quartal keine Aktien zurückkaufen und Dividenden nur begrenzt ausschütten. Die EZB wiederum hat Anfang Juni in Aussicht gestellt, das geltende Dividendenmoratorium möglicherweise über den 1. Oktober hinaus zu verlängern. Für mehrere Marktbeobachter ist der Beschluss reine Formsache. Vorauseilend hat der dänische Regulator am Freitag schon mal beschlossen, die Beschränkung frühestens 2021 zu lockern.

Und wir? Hierzulande schütten die Banken weiterhin quasi uneingeschränkt Dividenden aus. Ob sie ihr Kapital weniger schonen müssen als ihre ausländischen Pendants? Das wage ich zu bezweifeln. Ändern dürfte sich an der jetzigen Politik trotzdem nichts. Dass sich die SNB vor einer Woche über die Kapitalpolster der Geldhäuser gefreut hat, mutet da schon fast zynisch an. Dabei wäre es ganz einfach: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das kann für den systemrelevanten Finanzsektor nicht falsch sein.