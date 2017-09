Der Praktikus vom 27. September 2017

Lieber Investor

Mir liegt gute Unternehmensführung am Herzen, das wissen Sie. Und ich bin für eine Gleichberechtigung der Aktionäre nach dem Prinzip «One share, one vote». Doch alle gute Unternehmensführung nützt in meinen Augen nicht viel, wenn die Aktionäre nicht auch ihr Gestaltungsrecht wahrnehmen. Und dabei gibt es erhebliche Probleme.

Auslöser ist der Fall Clariant, wo die Anwesenheit an den Generalversammlungen (rund 50 %) fast so tief liegt wie die Stimmbeteiligung bei eidgenössischen Abstimmungen (am letzten Sonntag: 47%). Das ärgert mich, aber erstaunen kann die dünne Präsenz an der GV bzw. die nachlässige Beteiligung an den Abstimmungen nicht. Denn der Dispobestand, also die Summe aller nicht im Aktienregister eingetragener Titel, ist enorm. Eine Liste in der vergangenen FuW zeigt: Clariant ist mit einem Dispobestand von gut 41% bei dieser Kennzahl nicht einmal herausragend. Ganze 47% der Swiss-Life-Aktien sind nicht eingetragen, bei UBS sind es ungefähr gleich viel. Über den Daumen gepeilt ist wohl gut ein Drittel der Aktien in der Schweiz nicht eingetragen.