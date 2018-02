Der Praktikus vom 28. Februar 2018

Lieber Investor

In der Finanzwelt gibt es den Begriff Merger Monday nicht von ungefähr. Denn häufig werden nach dem Wochenende vor Handelseröffnung Fusionen und Übernahmen bekannt gegeben. Und wenn in einer aktiven Phase von Fusionen und Übernahmen gleich mehrere Multimilliarden-Deals bekannt werden, dann gibt es eben einen Merger Monday.

Ich plädiere dafür, dass der Dienstag, 27. Februar 2018, als Börsengangs-Dienstag in die Annalen eingeht. Wann geschieht es schon mal, dass gleich drei Unternehmen am selben Tag ankündigen, ihre Aktien an der Schweizer Börse kotieren zu lassen? Zugegebenermassen handelt es sich um drei kleine Gesellschaften, die aufgrund der geringen Grösse des Publikumsanteils nicht bei allen auf dem Radar erscheinen werden. Aber zwei der drei Kotierungswilligen sind durchaus gute Aktiengeschichten, wie das Investmentbanker so dahersagen: Das ist einmal der Medizinaltechniker Medartis mit dem Grossaktionär Thomas Straumann im Rücken, und das ist Sensirion, ein Sensorhersteller, der vor zwanzig Jahren als ETH-Spin-off gegründet wurde. Bei A Small World, dem «Facebook für Millionäre» mit Clubvorteilen in der Offline-Welt, habe ich grössere Fragezeichen. Nun gut, jetzt kommt es auf Sie an. Kaufen Sie überhaupt Aktien im Rahmen von Publikumsöffnungen? Sagen Sie’s mir hier.