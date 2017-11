Der Praktikus vom 29. November 2017

Lieber Investor

Diese Chinesen – wirklich schlau wird man aus ihnen nicht. Besonders bei HNA Group geht es gerade drunter und drüber. Sie erinnern sich, das ist die Gruppe, die mit Gategroup, Swissport und SR Technics die halbe ehemalige Swissair zusammengekauft und sich zudem am Duty-Free-Händler Dufry beteiligt hat. Natürlich hat HNA nicht nur Schweizer Unternehmen erworben: Sie hält rund 10% an der Deutschen Bank, hat die Hotelkette Hilton Worldwide übernommen und dazu mehrere Luxusimmobilien in New York (das ist nur eine kleine Liste). In finanzieller Hinsicht – und vielleicht in politischer – ist der Bogen nun offenbar überspannt. Sie will verkaufen.