Der Praktikus

Lieber Investor,

So mancher Anleger dürfte nun wieder vermehrt auf die Dividendenrendite von Schweizer Aktien schauen, denn die Ausschüttungssaison naht. Details hierzu können Sie hier lesen. Spitzenreiter hierzulande ist – wie so oft – Swiss Re, mit einer Rendite von mehr als 7%. Das klingt natürlich verlockend. Doch wer auf diese Rendite aus ist, muss damit leben, dass beim Aktienkurs des Rückversicherers als solches wenig bis nichts zu holen ist. So war es zumindest in den vergangenen Jahren. Und ich sehe bis auf weiteres nichts, was daran etwas ändern könnte.

Falsche Fantasie für Swiss Re

Der Optimismus, den das Management am Investorentag im November verbreitet hat, ist an der Börse bereits Schnee von gestern. Der Markt, wie auch ich, traut der Sache – höhere Prämien – nicht so recht. Die aktuelle Ausschüttung geht zudem zulasten der Reserven. Das ist ein schlechtes Zeichen. Denn die Risiken bleiben, mit Naturkatastrophen, Covid-Langfristfolgen oder der Zinsflaute. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an