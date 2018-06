Der Praktikus vom 30. Juni 2018

Lieber Investor

Just zu seinem 30. Geburtstag hat der Swiss Market Index, das wichtigste und bekannteste Schweizer Aktienbarometer, einen akuten Schwächeanfall. Kein Wunder will an der hiesigen Börse keine richtige Feststimmung aufkommen. Dabei hatte das Jahr so gut angefangen. Anfang Januar markierte der SMI ein Rekordhoch, seither geht es nach unten. Seit Jahresanfang hat der Index rund 8,5% eingebüsst und ist damit schlechter als die Börsen Deutschland, Japan und USA.

Zur tristen Stimmung passt der etwas lieblose Auftritt auf der SIX-Website zum Dreissigsten. Dort sind bereits seit einem Monat Zahlen und Fakten zum grossen Jubiläum aufgeschaltet – leider mit Fehlern. Ein paar Beispiele gefällig? Als SMI-Allzeithoch wird der 5. Januar angegeben, doch mein Bloomberg-Terminal sagt mir, nach Schlusskursen ist es der 9. Januar. Auf Basis von Intraday-Daten wäre am 24. Januar der Rekord erzielt worden. Noch an diesem Donnerstag früh fehlte Zurich Versicherung in der Zusammenstellung der SMI-Mitglieder. Auch bei der Zusammensetzung von 1988 fehlte die grösste Schweizer Versicherung. Inzwischen haben sie bei der Börse diesen Fehler korrigiert. Und aus der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft wurde flugs die Rückversicherung. Also ehrlich. In einer Welt, in der Indizes so bedeutend sind, stellt sich die SIX etwas gar unprofessionell dar. Und das ausgerechnet zum Jubiläum.