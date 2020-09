Der Praktikus

Lieber Investor,

Und wieder einmal alles nur halb so schlimm? Noch im Frühjahr überschlugen sich die Auguren darin, das wirtschaftliche Ausmass der Coronakrise so furchterregend wie möglich an die Wand zu malen, ob hierzulande oder andernorts. Jetzt ist das Seco noch einmal über die Bücher gegangen, und schon sehen die BIP-Zahlen für 2020 nicht mehr ganz so erschreckend aus. Das erste Halbjahr war zwar noch immer sehr schmerzhaft, aber das Minus ist etwas kleiner.

Über den Sommer hat sich das V so richtig entwickeln können. Statistiker übersetzen dies für die Schweizer Wirtschaft in eine deutlich positive Wachstumsrate im dritten Quartal zum Vorquartal. Wir werden aber erst Ende November erfahren, inwiefern diese ­Prognose eintrifft und wie weit wir uns tatsächlich von der Talsohle entfernt ­haben. Und womit rechnen Sie? Wann wird das Schweizer BIP sein Niveau von Ende 2019 wieder erreichen?