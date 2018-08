Der Praktikus vom 4. August 2018

Lieber Investor

Ich kann es nicht lassen, ich muss mich schon wieder mit Bitcoin befassen. Die Idee an sich finde ich ja sympathisch: eine Währung ohne staatlichen Einfluss und zentrale Kontrolle. Doch Bitcoin ist nicht ausgereift. Viele Ökonomen meinen, er wird sich als Zahlungsmittel auch nie durchsetzen. Deswegen lasse ich ­vorerst die Hände davon, egal welche ­Kapriolen der Preis wieder schlägt.

Vor zwei Wochen hatten Bitcoin-Fans Oberwasser. Die Digitalwährung sprang erst über 7000 $, dann über 8000 $. Dabei liess der Kurs die Anleger noch im Juni verzweifeln: Mit 5800 $ hatte er auf dem tiefsten Wert seit Oktober notiert. Es war ein kurzes Aufbäumen: Die Spekulation, in den USA komme endlich der bör­sengehandelte Fonds (ETF) auf Bitcoin, wurde enttäuscht. Der Kurs rutschte diese Woche um ein Zehntel ab.

Kein Zahlungsmittel – bisher

Wichtiger als der Preis ist die Verbreitung von Bitcoin im Zahlungsverkehr. Denn wenn die Kryptowährung hier keinen Platz findet, sind die Preisbewegungen per Definition nur spekulativ. Und hier sieht es weiterhin schlecht aus. Vor knapp einem Jahr hatte Bitcoin gemäss Chain­alysis als Zahlungsmittel seine grösste Verbreitung. Danach ist das Volumen an Zahlungen aber eingebrochen. Im Juni wurde nur noch ein Fünftel so viel bezahlt wie im September vergangenen Jahres. Für mich ist der Kauf jeder Kryptowährung weiterhin eine reine, unberechenbare Spekulation. So gut wie jede Aktie bietet mehr Orientierungspunkte, wie sie einzuschätzen ist.

Zur Rose macht sich

So auch Zur Rose. Amazons Pläne, via Übernahme in den Versand rezeptpflichtiger Medikamente in den USA einzusteigen, rüttelt die Branche in Europa auf. Die hiesigen Onlinehändler stärken ihre Marktstellung, um gegen die Konkurrenz bestehen zu können oder um sich als Übernahmeziel aufzuhübschen.

Zur Rose hat es diese Woche den Amis ein bisschen nachgemacht: Sie gab den Kauf des kleinen Nischenanbieters Promofarma bekannt, über dessen Plattform vor allem unabhängige Apotheken aus Spanien ihre Produkte – allerdings ohne Medikamente – in 26 europäische Länder liefern. Der Umsatz war letztes Jahr mit 19 Mio. € gering, hatte sich aber verdoppelt. Zur Rose verrät nicht, wie viel sie in den Ausbau von Promofarma investieren will. Zunächst stehen Frankreich und ­Italien im Fokus, wenn es darum geht, Partner an Bord zu holen. Das könnten wie in Spanien vor allem Apotheken sein, aber auch Pharmahersteller oder Versandhändler. Sofern es die Regulierung zulässt, ist zweitens geplant, die Plattform auch für verschreibungspflichtige und -freie Medikamente zu öffnen. Auf dem deutschen Markt würde das Konzept Amazon konkurrenzieren, die bereits seit Jahren mit Apotheken kooperiert, die rezeptfreie Arzneien und andere Produkte über den Amazon-Webshop vertreiben. Allerdings ist Zur Rose mit DocMorris bereits Marktführer im deutschen Onlinehandel. Nur im Rest der

EU fehlte den Schweizern bislang noch ein starkes Standbein, das wird sich

jetzt wohl ändern. Ich bleibe engagiert.

Oerlikon unter Zugzwang

Nun ist Oerlikon das ungeliebte Getriebegeschäft doch schneller losgeworden als erwartet. Der vom Käufer, dem US-Autozulieferer Dana, gezahlte Preis von 600 Mio. Fr. entspricht etwa dem Mittelwert der IPO-Preisspanne, wenn die Verschuldung berücksichtigt wird. Was macht Oerlikon mit dem Geld? Zusammen mit Nettoliquidität und der Verschuldungskapazität steht Kapital von 1,6 bis 1,8 Mrd. Fr. zur Verfügung. Erklärtermassen will Oerlikon das jetzt schon grösste Segment, Surface Solutions, weiter ausbauen. Hier verdient die Gruppe die höchste Marge, und das Geschäft wächst überdurchschnittlich.

Um schnell vorwärtszukommen, sind Akquisitionen nötig. Doch dürften sie teuer werden, zu begehrt ist dieses zukunftsträchtige Geschäft. Für Drive Systems hat Oerlikon etwa den sechsfachen Ebitda erhalten, für einen Zukauf in der Oberflächentechnik dürfte aber wohl das Doppelte bezahlt werden müssen. Zwei Konkurrenten der Oberflächenaktivitäten Oerlikons sind die britische Bodycote ­sowie die Oberflächensparte des Industriegasherstellers Praxair, der sich

im ­Fusionsprozess mit Linde befindet.

Bodycote scheint für Oerlikon zu gross, mit einem geschätzten Übernahmepreis von vielleicht 3 Mrd. Fr. (dem 12-fachen Ebitda). Die Oberflächensparte von Prax­air wäre vielleicht für knapp 2 Mrd. Fr. zu haben – für Oerlikon noch machbar. Allerdings hat sich Praxair-Linde von der Oberflächentechnik bisher nicht losgesagt, was nichts heissen muss. Wie auch immer: Oerlikon muss mit Zukäufen vorwärtsmachen. Denn der Gewinnbeitrag von Drive Systems fällt weg. Gibt’s nicht bald Ersatz, werden die Analysten ihre Schätzungen reduzieren, was an den ­Aktien nicht spurlos vorbeigehen wird.

Spürt Schindler bald Cevian?

Spekuliert wird weiterhin über das deutsche Konglomerat ThyssenKrupp. CEO Heinrich Hiesinger und VRP Ulrich ­Lehner haben im Juli fast zeitgleich das Weite gesucht, geblieben ist Grossaktionär Cevian. Die Spekulationen über eine Zerschlagung gehen weiter. Da höre ich zwei Alarmglocken läuten: für ABB und für Schindler. Denn es geht auch um das Aufzugsgeschäft von ThyssenKrupp. Wird der Konkurrent von Schindler bald unabhängig und damit flexibler und schlagkräftiger, und wird er womöglich gar mit Kone oder Otis zusammengehen? Auch wenn das kartellrechtliche Fragen auftäte: Mich würde nichts mehr überraschen, denn auch ein Zusammengehen von Lafarge und Holcim war eher «undenkbar» gewesen, bevor er passierte.

Dann ist da ja noch ABB. Es ist verdächtig ruhig geworden. Wartet Cevian mit seinen Mitstreitern womöglich nur ab, bis die Weichen für ThyssenKrupp neu gestellt sind, um sich dann dem Schweizer «Konglomerat» ABB zuzuwenden – und es zu fokussieren? Was meinen Sie? Soll sich ABB stärker fokussieren oder bleiben wie sie ist? Sagen Sie es mir hier.

Ihr Praktikus