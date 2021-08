Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Die chinesische Politik bleibt für mich der grosse Unsicherheitsfaktor an den Finanzmärkten. Zum einen zeigt sich Peking rücksichtslos, gesellschaftliche Ziele auf Kosten von Unternehmen durchzusetzen. Kursrücksetzer wie am Dienstag werden uns wohl noch länger begleiten: Der Kurs des Internetriesen Tencent ist nach einem kritischen Kommentar in einer Staatszeitung zeitweise 10% eingebrochen. Zum zweiten hält sich die Regierung demonstrativ zurück, das Wirtschaftswachstum hochzuhalten.

Die Einkaufsmanagerindizes (PMI), Frühindikatoren des Konjunkturverlaufs, zeigen, dass das chinesische Wachstum nun so schwach ausfällt wie zuletzt im April letzten Jahres (vgl. Seite 16). Und es ist beileibe nicht so, dass die Produktionskapazitäten ausgeschöpft wären – die Auftragseingänge zeigen nach unten.