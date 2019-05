Der Praktikus vom 4. Mai 2019

Lieber Investor

Zur Generalversammlung der UBS, an der die Aktionäre der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat diese Woche die Décharge verweigert haben, will ich mich kurz halten. Nur so viel: Dass die Grossbank an der GV eine Ausgabe des «Blick» verteilt hat, in der sich CEO Sergio Ermotti und VRP Axel Weber in einem Interview erklären, hatte offensichtlich nicht den erwünschten Effekt.

Kein Wunder, auch ich verstehe manches nicht. Als Pluspunkt führt Weber an, dass die Ausschüttung der Grossbank an ihre Aktionäre erstmals seit Jahren mit 3,4 Mrd. Fr. grösser ist als die variable Vergütung von 3,1 Mrd. Fr. Da komme ich nicht ganz mit und ziehe deshalb einen Vergleich: Wenn Nestlé einen variablen Bonuspool hätte, der leicht unter der Ausschüttung von 7 Mrd. Fr. liegt – das wäre dann in Ordnung? Nun ja, alles weitere zur UBS lesen Sie hier.