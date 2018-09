Der Praktikus vom 5. September 2018

Lieber Investor

Wie halten Sie es mit Bewertungen? Wenn Sie auch im Internet nach Hotels oder Restaurants oder nach elektronischen Produkten suchen, dann können Sie die Bewertungen anderer Benutzer nicht ignorieren. Fünf Sterne oder zwei, das macht einen Unterschied. So ist es auch bei Glassdoor, einer Website, auf der Mitarbeiter eine Bewertung zu ihrem Arbeitgeber abgeben können, und das anonym. Es gibt natürlich viele Frustrierte, die sich da äussern, und wie man seine Meinung äussert, ist frei. Aber lesenswert die Kommentare allemal.

Ich habe mir mal die Beurteilungen über den Fondsmanager GAM, derzeit wegen der Suspendierung eines Fondsmanagers sowie der Fondsschliessung im Fokus, angeschaut. Es sind nur 42, und über einen Zeitraum von über vier Jahren. Aber es gibt da Themen, die kommen immer wieder vor. Unfähiges Management, unbefriedigende Löhne und auch Kritik an der IT. Wenn die gleichen Punkte in mehreren voneinander unabhängigen Bewertungen wiederholt vorkommen, dann könnte was dran sein. Es ist so: Für Anleger ist die Website keine Antwort darauf, ob man investieren soll, aber sie gibt einen Hinweis, in welche Richtung man zum Beispiel am nächsten Investorentag fragen sollte. Hinzu kommt: Wenn Missstände zu lange anhalten, dann gehen die Leute. Innerhalb einer Woche sind Ex-GAM-Mitarbeiter als Chef der Fondsleitung der Liechtensteinischen Landesbank in Zürich und in führender Funktion bei der Vontobel Bank im Asset Management aufgetaucht. Zufälle gibt’s, aber ich glaube nicht dran.