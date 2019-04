Der Praktikus vom 6. April 2019

Lieber Investor

Was haben Julius Bär und die Grasshoppers gemeinsam? Die Privatbank fliegt nächste Woche aus dem Swiss Market Index, quasi der Super League der kotierten Unternehmen der Schweiz. Dem Fussballclub droht als Tabellenletztem das gleiche Schicksal, wenn er so weiterkickt wie zuletzt. Na ja, GC hat noch neun Spieltage vor sich, kann sich also immer noch aus eigener Kraft retten. Nicht so Julius Bär. Sie dürfen definitiv nicht mehr in der obersten Liga spielen.

Zu gross waren die Probleme. Die Aktienmärkte waren schwach, dazu kam eine interne Untersuchung im Zusammenhang mit der Geldwäscheaffäre um die staatliche venezolanische Erdölgesellschaft PDVSA, und die Kunden hielten sich generell mit Aufträgen zurück. Das lastete auf den Aktien. Und Ex-Chef Boris Collardi wirbt beim alten Arbeitgeber Leute ab. Aber wenn die Nacht am dunkelsten ist, geht ein Licht auf, wenn auch nur rein spekulativ. Angeblich ist UBS an einer Übernahme interessiert. Das hat den Aktienkurs gestützt und mag kurzfristig etwas Performance bringen. Ich bleibe aber skeptisch für die Bär-Aktien.