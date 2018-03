Der Praktikus vom 7. März 2018

Lieber Investor

Leute aus dem Kanton Zug haben es hinter sich, auch für die aus Schwyz, Appenzell Innerrhoden und Nidwalden hat eine neue Phase begonnen, genau wie für solche aus Zürich und Obwalden am Mittwoch. Vielleicht ahnen Sie es: Es geht um Steuern und um den Tag im Jahr, an dem die Steuern bereits verdient sind, in der Annahme, dass bis dann sämtliches verdiente Geld an den Staat geht.

Dieser Tax Independence Day ist eine witzige Art der Darstellung von Steuerlast. Und im Schnitt erreichen Schweizer diesen Tag, ab dem sie quasi in die eigene Tasche arbeiten, am 19. März. Verdankenswerter Weise übernimmt Credit Suisse die jährliche Berechnung dieses Tages. Doch bevor Sie jetzt in Jubel ausbrechen und aus dem Büro rennen: Sie müssen trotzdem noch die Steuererklärung ausfüllen. Aus Umfragen weiss ich, dass Leserinnen und Leser der «Finanz und Wirtschaft» mehr verdienen als die im Modell verwendeten 75 000 Fr. im Jahr. Also, weitermachen.