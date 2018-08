Der Praktikus vom 8. August 2018

Lieber Investor

Wir Menschen sind keine Computer. Diese Erkenntnis setzt sich auch in der Wirtschaftslehre langsam durch. Beispiele gefällig? Anleger lassen Aktien nach einem Kursverlust im Portfolio, weil man sie zu einem höheren Preis erworben hat – obwohl man den Titel neu nicht mehr kaufen würde. Und wenn man zu oft auf die Kurslisten schaut, wird man nervös und fühlt den Drang zu traden, anstatt sich an die vorher bestimmte Anlagestrategie zu halten. Die Verhaltensökonomik beschreibt solche seltsamen Auswüchse des menschlichen Verhaltens. Zwar ist vieles in diesem Zweig der Wirtschaftslehre noch im Fluss, aber niemand wird bestreiten, dass wir irrationale Wesen sind.

Auch ich lasse mich mitunter zu wenig von Vernunft leiten. Ich muss mich dagegen wehren, dass nicht vielleicht der eine oder andere Titel rein aus Bequemlichkeit sein Dasein in meinem Portfolio fristet – ein Status quo Bias wie man im Fachenglisch sagen würde. Und manchmal will ich einfach nicht einsehen, dass sie nicht mehr steigen werden. Dann ist es Zeit für eine Aufräumaktion, was weh tut, weil ich dann Verluste realisieren und falsche Entscheidungen eingestehen muss. Aber dann habe ich wieder Liquidität, neue Aktien zu kaufen, die mehr Rendite versprechen.

Verlockung hoher Renditen

Extrem hohe Werte bei der Dividendenrendite machen mich skeptisch. Denn sie bergen Risiken. Werte von mehr als 6% lassen vermuten, dass der Aktienkurs Risiken einpreist, die Dividendenschätzung aber nicht. Gerade aktuell: GAM. Der Aktienkurs des Vermögensverwalters ist eingebrochen, nachdem ein Fondsmanager suspendiert und der Handel eines grossen Fonds ausgesetzt worden ist. Die Gewinnaussichten für 2018 haben sich eingetrübt. In welchem Ausmass, lässt sich nicht prognostizieren, noch weniger die mittelfristigen Folgen.

Nun sind Details zur internen Untersuchung bekannt geworden. Der Fondsmanager habe bei der Auswahl von Anlagen die nötige Sorgfalt vermissen lassen und sei Dokumentationspflichten nicht nachgekommen. Zudem habe er teilweise mit Einzelunterschrift Verträge abgeschlossen, obwohl dazu zwei Unterschriften notwendig gewesen wären. Ausserdem habe er sein privates E-MailKonto für geschäftliche Angelegenheiten genutzt. Das alles ist starker Tobak, würde ich sagen. Die Erkenntnis, Kunden seien bislang «keine materiellen Nachteile» entstanden, ist lächerlich angesichts der Tatsache, dass sie ihre Anteile nicht verkaufen können. Glauben Sie GAM-CEO Alexander Friedman, es sei alles halb so schlimm? Dann rentieren die Aktien derzeit 6 bis 7%. Doch mein Vertrauen in die Versprechen von GAM ist schon länger mehr als angeknackst.

Attraktiver finde ich derzeit die Dividendenrendite von Swiss Re von gut 5%. Denn sie wird begleitet von einer Wende zum Besseren in den operativen Aussichten. Der Markt ist zur künftigen Gewinnentwicklung meiner Meinung nach etwas zu skeptisch. Swiss Re sind in meiner Gunst klar gestiegen. Den Dividenden ist es übrigens zu verdanken, dass der Schweizer Aktienmarkt seit Jahresbeginn eine leicht positive Gesamtrendite aufweist. Der Swiss Market Index notiert aktuell rund 2% unter dem Stand von Ende 2017, nur inklusive Ausschüttungen ergibt sich ein Plus von 1,5%. Und wo wird der SMI zum Ende des laufenden Jahres stehen? Verraten Sie es mir hier.

Gespannt auf Dätwyler

Die aktuelle Saison der Zwischenberichte hat mich in der Summe bisher eher positiv als negativ überrascht. Nun bin ich gespannt auf den Ausweis von Dätwyler am Freitag. Seit Anfang Februar hat der Industriezulieferer weder neue Zahlen veröffentlicht, noch eine Akquisition bekannt gegeben. Die Übernahmepreise sind derzeit zu hoch. Das Unternehmen konzentriert sich lieber auf organisches Wachstum, vor allem in der Division Sealing Solution (Dichtungslösungen), mit einer operativen Marge von über 18% die Perle von Dätwyler.

Im grössten Geschäftsbereich von Sealing Solutions, Pharma, wird viel investiert, was das hohe Wachstum 2019 zusätzlich ankurbeln sollte. Auch die Bereiche Automotive und Konsumgüter laufen gut. Nicht ins günstige Bild passt Civil Engineering (Tunnelabdichtungen). Dafür werden «Optionen» geprüft, so das Management. Ein baldiger Verkauf würde mich nicht überraschen.

Am Freitag schaue ich aber vor allem auf die zweite Division, Technical Components. Im Handel mit elektronischen Komponenten hat Dätwyler in den vergangenen Jahren nicht geglänzt. Die Marge schrumpfte, Marktanteile gingen verloren. Hat die Division die Talsohle tatsächlich durchschritten, wie CEO Dirk Lambrecht im Februar konstatierte? Falls ja, ist die Chance intakt, dass Dätwyler 2018 eine überproportionale Gewinnsteigerung erzielt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 für 2019 zählen die Aktien nicht zum Billigsortiment, doch die Wahrscheinlichkeit eines Turnarounds von Technical Components – und damit eines steigenden Börsenkurses – erachte ich als hoch. Da stört mich auch die magere Dividendenrendite von 1,5% nicht.

Ausgerechnet London

Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sich Schweizer Privatbanken trotz Gegenwind immer wieder nach neuen Geschäftsmöglichkeiten umschauen. Dass sie sich für ihre jüngste Offensive ausgerechnet London ausgesucht haben, hätte ich nun tatsächlich nicht gedacht. Der Brexit ist nicht nur für Investmentbanker und Vermögensverwalter ein Risiko, sondern auch für Privatbanker. Kommt es zu einer unversöhnlichen Trennung, droht ein rigideres Zuwanderungsregime, das auch vermögende Personen treffen könnte.

Bereits haben sich einige reiche Russen aus London verabschiedet, nachdem die britische Regierung Russland vorwarf, ein Nervengasattentat auf einen ehema­ligen russischen Spion verübt zu haben. Solche Verstimmungen schwappen schnell auf die Befindlichkeit vermögender Personen über. Für viele ist ein Ausweichen auf einen anderen Standort kein Problem. Ich bin gespannt, ob diese Wette auf Grossbritannien aufgeht. Aus dem Umfeld der Union Banque Privée habe ich gehört, dass man für die Zeit nach dem Brexit ein Handelsabkommen zwischen Grossbritannien und der Schweiz als entscheidend betrachtet. Hoffentlich werden diese Worte auch in Bern erhört.

Ihr Praktikus