Der Praktikus vom 8. Dezember 2018

Lieber Investor

Als Nicht-Millennial versuche ich ja einigermassen dranzubleiben, was da technologisch so passiert in unserem Leben. Und jüngst habe ich was erlebt, das zeigt: Maschinen sind so intelligent, wie die Menschen sie machen. Konkret geht es um das Business-Netzwerk LinkedIn. Da habe ich einen Kontaktvorschlag erhalten für jemanden, der seit über einem Jahr tot ist. Aber weil die Information nicht bis zu den Algorithmen des Netzwerks gekommen ist, lebt diese Person im Internet weiter. Wahrscheinlich wissen die Angehörigen auch nichts von diesem Profil. So kann es geschehen, dass jedes Jahr diese automatisch generierten Mitteilungen eintreffen, wo es heisst: «Gratulieren Sie X. Y. zum fünfjährigen Jubiläum bei der Firma sowieso.» Schöne neue Welt? Also ich habe mir ewiges Leben anders vorgestellt.