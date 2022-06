Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

TINA ist tot, es lebe TARA. Jahrelang war «There Is No Alternative» an den Finanzmärkten en vogue. Mit den gestiegenen Zinsen sind Aktien nun nicht mehr alternativlos. Ergo gewinnt ein neues Akronym die Oberhand: «There Are Reasonable Alternatives.»

Es gibt also vernünftige Alternativen zu Aktien. Anleihen beispielsweise. Das zeigen auch die Gelder, die jüngst aus Aktien in Anleihen geflossen sind. Laut Goldman Sachs sind bis zur letzten Woche im Mai seit Jahresbeginn 26 Mrd. $ aus Aktienfonds abgeflossen, teils auch in Anleihen. Im Ende von TINA sehen sie auch einen Grund für den seit Jahresbeginn schwächelnden Aktienmarkt.