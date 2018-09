Der Praktikus

Es ist immer wieder spannend, wie sehr die Innensicht von Management und die Aussensicht der Investoren auseinandergehen. Beispiel Uhrenbranche: Swatch Group und Richemont gehören im Swiss Market Index zu den Verlierern des Sommers. Insbesondere Swatch Group wurden von den Anlegern abgestraft. Seit dem Jahreshöchst bei knapp 500 Fr. Mitte Juni haben die Titel über 20% eingebüsst. Hinter diesem Kurssturz stehen Befürchtungen, dass die zunehmenden wirtschaftlichen Spannungen zwischen Washington und Peking sich negativ auf die chinesische Konsumentenstimmung auswirken.

China ist der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt für Schweizer Uhren. Entsprechend sensibel reagiert die Börse auf mögliche Gefahren. Spricht man aber mit Uhrenmanagern, stehen die Zeichen in der Branche unverändert auf Wachstum, starkes Wachstum sogar. Dies hat der jüngste Zwischenbericht von Richemont gezeigt, auch der französische Luxusriese hat vergangene Woche bei einer Roadshow in Schanghai von anhaltend hoher Nachfrage in China geschwärmt. LVMH dürfte im Oktober deshalb sehr gute Quartalszahlen präsentieren, Richemont wird am 9. November ebenfalls mit überzeugenden Zahlen aufwarten. Spätestens dann werden Investoren bei den Uhrenaktien die Chancen wieder höher gewichten als die Risiken. Swatch Group bei 380 Fr. und Richemont bei 75 bis 80 Fr. sind für mich Kaufkurse.