Der Preis des Fortschritts

Über nichts weiss der Mensch weniger als über die Zukunft – das aber weiss er immer noch besser als alle anderen. Dieser Eindruck entsteht unweigerlich bei der Lektüre der vielen Leserkommentare zur Meldung, dass ein Mensch von einem selbstfahrenden Auto tödlich angefahren wurde, dieser Tage, in Arizona, von einem Uber-Fahrzeug.

Simpel gesagt stehen sich Technologiegläubige und -ungläubige gegenüber. Da erstaunt es nicht, dass solche Debatten, geprägt von der für «Dialoge» im Internet typischen Robustheit, die Züge eines Glaubenskriegs annehmen und nicht wirklich dem Erkenntnisgewinn dienen. Umso weniger, als über die Unfallursache einstweilen bloss spekuliert werden kann. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob das kluge Auto «schuld» ist oder ob sich die verunfallte Fussgängerin unklug verhalten hat.

Wir wissen ebenso wenig, ob dereinst robotergestützte Automobile die Strassen für alle Verkehrsteilnehmer sicherer machen werden oder gefährlicher. Heute ist es so, dass eher nicht die Maschine versagt, sondern der Mensch, ob besäuselt am Lenkrad oder mit dem Telefönchen am Ohr fernab des Zebrastreifens.

Der Streit zwischen Technologieoptimisten und -pessimisten, zwischen Utopie und Dystopie ist uralt. Als 1835 die erste deutsche Dampfbahnlinie den Betrieb aufnahm, von Nürnberg nach Fürth, wurde gewarnt, das unerhörte Tempo von bis zu 60 km/h werde der Gesundheit der Passagiere schaden. Das hat sich nicht bestätigt; gewiss ist jedoch, dass der technische Fortschritt immer seinen Preis hat und oft menschliche Opfer fordert. Züge können entgleisen, Autos kollidieren, Flugzeuge abstürzen – wir leben damit und nehmen es in Kauf. Deshalb ist die Debatte über menschgemachte Strassenunfälle, sofern sie denn stattfindet, einiges abgeklärter, oft nur eine Randnotiz.

Das zwiespältige Empfinden der fortwährenden technischen Umwälzung zeigt sich nicht nur zwischen Menschen, sondern im Individuum. Jules Verne, der Vater der treffend Science Fiction genannten Literaturgattung, verblüfft einerseits mit prophetischen Vorhersagen. So wählte er als Raketenstartplatz eine Stelle just nahe von Cape Canaveral, in der «Reise um den Mond» beschrieb er exakt die Effekte der Schwerelosigkeit. Zugleich irrte er gewaltig, etwa indem er eine Kanone als Startvorrichtung für das Raumschiff darstellte.

Auf der anderen Seite aber sah Jules Verne nicht nur Wunderwerke der Technik mehr oder weniger exakt voraus, sondern zugleich die durch sie getriebene Veränderung der menschlichen Gesellschaft, auch zu ihrem Unguten. In seinem Roman «Paris au XXe siècle» irrt ein junger Mann, der die überholte Kunst der lateinischen Poesie pflegt, im Jahr 1960 durch Paris; die Technik hat total gesiegt, Musisches wird belächelt. Verne beschreibt Geräte, die uns an Computer oder Fotokopierer gemahnen, Vorstädte, U-Bahnen, kafkaeske Bürolandschaften – unsere Welt. Bloss dass es Musik, Bilder und Bücher immer noch gibt.