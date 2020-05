Der Schock ist verflogen

Die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben KMU mit am meisten getroffen. So etwa all die Läden, die schliessen mussten, Bars, Restaurants, Kinos, Coiffeursalons oder Kosmetikstudios. Den Hotels fehlten auf einmal die Gäste, den Messebauern und den Cateringservices die Aufträge. «Finanz und Wirtschaft» hat daher vor fast genau zwei Monaten, kurz nachdem der Lockdown verhängt wurde, bei Direktbetroffenen nachgefragt, wie sie mit der Situation umgehen.

Die Stimmung damals muss als Schock bezeichnet werden. Über die Finanzhilfen, über die der Bund später informierte, war noch nichts bekannt. Ebenso wenig darüber, wie und wann die Massnahmen gelockert würden. Daniel Walder, CEO des Schuhhauses Walder, sagte damals, eine solche Krise könne, wenn sie lange andauere, schon existenziell werden. Auch Theaterdirektor Urs Blaser sagte, es gehe «ans Existenzielle». Die ­Katastrophe sei perfekt.