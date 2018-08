«Der Schweizer Immobilienmarkt hat sich seit 40 Jahren kaum bewegt. Wir drücken jetzt aufs Gaspedal.»

Intransparente Bieterverfahren, ständig variierende Konditionen, Spiessrutenläufe bei der Datenbeschaffung und gewaltige Leerläufe – wer sein Investitions-Kapital in Schweizer Rendite-Immobilien allozieren möchte, muss nicht selten den sprichwörtlichen Gang von Pontius bis Pilatus gehen – oft im Blindflug und ohne Transaktionssicherheit. Die Ineffizienz und Intransparenz des Schweizer Immobilienmarktes ist auch der Crowdhouse AG ein Dorn im Auge. CEO Robert Plantak erklärt, wie seine Firma mit der neuen Plattform private real estate die Akquisition von Rendite-Immobilien grundlegend vereinfacht.

Robert Plantak hat die Crowdhouse AG im Jahr 2015 zusammen mit dem heutigen Verwaltungsratspräsident Ardian Gjeloshi gegründet. Das Unternehmen ist klarer Marktführer im Schweizer Segment des Immobilien-Crowdinvestings und hat bereits Immobilien im Wert von über CHF 470 Mio. erfolgreich vermittelt.

Herr Plantak, Sie stellen mit private real estate die Abwicklung einer vollständigen Immobilien-Transaktion in wenigen Tagen in Aussicht – ist das nicht ein wenig viel versprochen?

Nein, im Gegenteil. Wir haben mit der neuen Online-Plattform in kurzer Zeit ein Volumen von 30 Millionen Franken vermittelt und die Zeitspanne hat sich als absolut realistisch erwiesen. Verzögerungen entstehen höchstens, wenn auf Seiten der Käuferschaft mehr Zeit benötigt wird – beispielsweise für die Durchführung der eigenen Sorgfaltsprüfung.

Was machen Sie mit Ihrer Plattform anders, um den Prozess derart beschleunigen zu können?

Alle unsere Objekte auf www.private.immo sind vorverhandelt und vertraglich gesichert, bereits professionell geprüft und werden zum Fixpreis angeboten. Es gibt keine Bieterverfahren. Die gesamte Dokumentation steht komplett als Download zur Verfügung. Interessenten können also unmittelbar mit der eigenen Sorgfaltsprüfung beginnen und dabei mit fixierten Konditionen kalkulieren. Fällt der Kaufentscheid positiv aus, steht einer Eigentumsübertragung nichts mehr im Wege – vorausgesetzt die Transaktionssicherheit ist gewährleistet.

Wieso tun sich Ihrer Meinung nach so viele Portfoliomanager gerade beim Kauf von Rendite-Immobilien schwer?

Der Schweizer Immobilienmarkt hat sich seit 40 Jahren kaum bewegt. Die meisten attraktiven Objekte werden immer noch unter der Hand vergeben und gar nie auf dem offenen Markt angeboten. Dadurch sind Portfoliomanager auf ihr Netzwerk angewiesen; dieses fortlaufend abzufragen, nimmt viel Zeit in Anspruch. Bieterverfahren bringen zusätzliche Verzögerungen mit sich: dabei operieren Kaufinteressenten ohne Transparenz im Blindflug und verschwenden viel Zeit für Besichtigungen und Dokumentenbeschaffung, statt sich auf das effektive Asset-Management konzentrieren zu können. Die Leerläufe dabei sind gewaltig. Mit private real estate drücken wir jetzt aufs Gaspedal.

Wie genau funktioniert ein Immobilienkauf auf private real estate?

Interessenten legen auf www.private.immo ein Profil für ihr Unternehmen an. In der Folge haben sie Zugang zu allen Objekten und können ihr unverbindliches Interesse für die Objekte bekunden, um den Dataroom mit allen Dokumenten freizuschalten und die eigene Sorgfaltsprüfung durchzuführen. Fällt der Kaufentscheid positiv aus, kann das verbindliche Kaufinteresse mit einem Mausklick bestätigt werden. Der Zuschlag geht an denjenigen Interessenten, der die Transaktionssicherheit am schnellsten belegen kann. Unser Team kümmert sich in der Folge um die effiziente Abwicklung der Eigentumsübertragung.

Wie viele Immobilien bieten Sie auf der Plattform an?

Aktuell stehen 9 verschiedene Immobilien zum Verkauf. Wir planen bis Ende Jahr ein zusätzliches Volumen von mindestens 100 Millionen Franken abzuwickeln.