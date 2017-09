Der Schweizer IPO-Markt ist fast leergefegt

Wer liefern kann, ist schon da: So präsentiert sich derzeit die Lage am Markt für Publikumsöffnungen. Das Smart-Metering-Unternehmen Landis+Gyr ist vor der Sommerpause aus den Händen des angeschlagenen japanischen Riesen Toshiba an die Schweizer Börse zurückgekehrt. Kurz davor hatte die Versandapotheke Zur Rose das Börsendebüt an der SIX gegeben.

Mit Idorsia ist die Entwicklungspipeline der aufgekauften Biotech-Gesellschaft Actelion seit Juni eigenständig kotiert. Bereits im Frühling hatte Galenica den Medikamentenvertrieb vom Pharmageschäft Vifor abgespalten und separat dem Publikum geöffnet.

Was kommt nun als Nächstes? «Einige Unternehmen erwägen derzeit einen Börsengang», lautet die Antwort von Thorsten Pauli, Leiter Equity Capital Markets Schweiz bei UBS. Doch nur einzelne würden den Sprung an die Börse noch vor Jahresende wagen. «Ein grösserer Börsengang ist dieses Halbjahr in der Schweiz nicht mehr in Sicht», sagt der Aktienkapitalmarktexperte. Er hofft auf 2018, das wieder vielversprechend sei – auch wenn es für konkrete Prognosen noch früh sei.