Der SMI ist in der Welt angekommen

«Verstehen kann man das Leben nur im Rückblick, leben aber muss man es in der Zukunft», schrieb Søren Kierkegaard. Dazu wenden sich die meisten Menschen Prognosen zu, die mit hoher Zuverlässigkeit nie eintreffen.

Friedrich A. von Hayek «erfand» die Mustervorhersage. Sie beschränkt sich – im Unterschied zu Prognosen – darauf, die Gegenwart auf den Punkt zu bringen. Ein Muster, das sich ein komplexes System gegeben hat – Hayek sprach von der «spontanen Ordnung» –, setzt sich fort, solange sich im Muster selbst keine Bruchstellen ergeben.

Der Rückblick

Der SMI (SMI 9803.69 -1.17%) hat seit Mai 2007 ein immer wiederkehrendes Muster entwickelt, welches dafür sorgte, dass dreimal in rund zehn Jahren jeder Aufwärtstrend knapp unter 9500 scheiterte. In dieser Hinsicht unterschied er sich nicht vom Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3376.12 -3.26%), Stoxx 600 (SXXP 378.15 -2.46%), dem niederländischen AEX (AEX 554.32 -3.17%) oder dem französischen CAC40. Dieses Verhalten sorgte für eine markante Unterperformance des SMI zu S&P 500 (SP500 2932.05 -0.73%) und Nasdaq seit Mai 2007. Einem Anstieg von 5% des SMI stehen 60% des S&P 500 in Franken und 237% des Nasdaq gegenüber.

Im Herbst des letzten Jahres zeichnete sich ein neues Muster im SMI ab, welches in der Kolumne vom 31. Oktober thematisiert wurde. Mittlerweile hat er seine alten Höchstmarken um rund 5% überboten. In dieser Zeit legte der SMI 10,5% zu, der MSCI World in Franken 8%. Besser als der SMI entwickelten sich nur sechs seiner Konstituenten, nämlich Richemont (CFR 82.5 -3.4%), Geberit (GEBN 454.4 -1.11%), Nestlé (NESN 105.24 -0.44%), Novartis (NOVN 90.36 -1.2%), Swiss Life (SLHN 472.6 -1.85%) und Zurich. Sie machen zusammen 57,4% der Kapitalisierung aus, wobei 46,9% auf Nestlé und Novartis entfallen.

Der Ausblick

Die Börsen – hier muss ich mein seit eineinhalb Jahren bestehendes Narrativ wiederholen – honorieren Innovation und Qualität. Das führt zu einem ausserordentlich wählerischen Verhalten der Marktteilnehmer. Als Ergebnis davon weisen nur 55% der in der Schweiz kotierten Aktien positive Trends auf. Die genannten sechs Aktien dürften weiterhin zu den Begünstigten dieses Narrativs gehören.

Givaudan (GIVN 2628 -0.68%) dürfte nach Ende der aktuellen Konsolidierung zu den Spitzenreitern aufschliessen. Swiss Life wird Momentum abgeben, Swatch hingegen nach langer Schwäche zulegen. Das Schwergewicht Nestlé weist eine positive relative Stärke zu Consumer Staples auf, dieser Sektor weist eine positive Attraktivität zum MSCI Welt auf. Er liegt in meinem quantitativen Modell mit einem Faktor von 1,01 leicht über dem MSCI Welt. Healthcare hingegen ist leicht weniger attraktiv als der MSCI Welt mit einem Faktor von 0,99. Novartis weist jedoch eine positive relative Stärke zu Healthcare und zum MSCI Welt auf. Das ist insofern beachtlich, als die Pharmaindustrie im Healthcare-Sektor mit einem Attraktivitätsfaktor von 0,94 schlecht abschneidet.

Die Eigenschaften der einzelnen Konstituenten, die bis jetzt einen guten Markt hatten, dürfte genügen, um den SMI im Aufschwung zu halten, obgleich die Dynamik schwächer wird. Dank der sektoriellen Zusammensetzung in den USA, besonders wegen der stark wachsenden, innovativen Unternehmen, werden jedoch S&P 500 und Nasdaq 100 (Nasdaq 100 7692.800541 -1.39%) ihre relative Stärke zum SMI aufrechterhalten. Angesichts der sich klar vor uns abspielenden Präferenzen und der – in Folge der ausgeprägt selektiven Muster – engen Marktbreite lohnt es sich, Ressourcen auf die Wahl guter Aktien zu verwenden und kein Geld für Indexanlagen vorzusehen.