Schwergewichte ziehen SMI ins Minus

(AWP/RB) Der SMI (SMI 10059.37 -0.14%) hat die Gewinne vom Morgen Montagnachmittag wieder abgegeben. Gleich zum Handelsbeginn hatte er mit 10’109,29 Punkten noch ein neues Allzeithoch markiert. Letztmals wurde die Marke am 3. Juli bei 10’091,48 Punkten gesetzt.

Ausser Nestlé (NESN 110.8 -2.12%) und Alcon (ALC 58.31 -1.67%) lagen zunächst alle Blue Chips im grünen Bereich. Später wechselten dann auch Roche (ROG 271.75 -0.88%) und Novartis (NOVN 88.54 -0.4%) auf Rot. Der Leitindex hatte angesichts des grossen Gewichts von 53,5% dieser Titel kaum eine Chance, noch einen Zuwachs zu erreichen. Der Tag endete mit einem Indexverlust, obwohl nur sechs der 20 Titel Abgaben verzeichneten.

Die Nestlé-Papiere standen schon am Morgen nach einer Rückstufung unter Druck. Die Deutsche Bank (DBK 7.328 3.01%) hat ihr Rating von «Buy» auf «Hold» zurückgenommen. Das Kursziel erhöhten die Analysten jedoch von 115 auf 120 Fr.

Finanztitel, die in den letzten Wochen und Monaten oft zurückgeblieben waren, schlugen sich bis zum Handelsschluss hingegen auffällig gut. UBS (UBSG 10.98 2.33%) und Credit Suisse (CSGN 12.49 2.46%) Group beendeten den Tag als Sieger unter den Bluechips. Auch die Verisicherer Swiss Life (SLHN 489 1.41%), Swiss Re (SREN 101.75 1.65%), Zurich Insurance (ZURN 371.2 1.14%), UBS und Credit Suisse Group gehörten zu den grössten Gewinnern. Auch der konjuktursensitive Zementkonzern LafargeHolcim (LHN 47.9 1.59%) und die Uhren- und Schmuckhersteller Richemont (CFR 80.06 1.78%) und Swatch Group (UHR 280 1.19%) legten mehr als 1% zu.

Im Fokus sind nach dem jährlichen Treffen der Rückversicherungsbranche in Monte Carlo Swiss Re. Dort liess das Management verlauten, dass es nach den Verwüstungen auf den Bahamas durch Hurrikan «Dorian» noch zu früh sei für Schadenschätzungen. Ausserdem hiess es, dass man keine Preissteigerungen auf breiter Front erwarte.

Gefragte Zykliker

Auch kleinere zyklische Titel waren gefragt. Die deutlichsten Avancen bei den mittelgrossen Unternehmen verzeichnen AMS (AMS 42.72 4.2%) und OC Oerlikon (OERL 9.7 3.74%). Die Aktien des Apple-Zulieferers AMS geniessen im Vorfeld der Apple-Produkteshow vom morgigen Dienstag verstärkte Aufmerksamkeit. Im breiten Markt waren unter anderen Meyer Burger (MBTN 0.39 6.79%), Autoneum (AUTN 118.5 5.33%) und SFS (SFSN 78.7 4.52%) gut unterwegs. Die zuvor gebeutelten Hochdorf (HOCN 69.7 7.73%) schaften es mit einem Schlussspurt in die Spitzengruppe.

Die Papiere der Partners Group (PGHN 809.8 -0.74%) standen nach zwei Investments in Asien am Morgen ebenfalls etwas im Fokus. Am Nachmittag verpufften die Avancen aber, die Aktien drehten ins Minus. Das Unternehmen wird am morgigen Dienstag seine Semesterzahlen präsentieren.

Einen Kurssprung vollzogen Polyphor (POLN 6.75 29.56%), allerdings von gedrücktem Niveau aus. CEO Giacomo Di Nepi hatte am Freitagnachmittag zur «Finanz und Wirtschaft» von «hervorragenden» Ergebnissen einer Studie zum Krebsmittel Balixafortide gesprochen. Es ist der neue Hoffnungsträger und der in der Entwicklung am weitesten fortgeschrittene Wirkstoff des Biotech-Start-up. Zuvor musste es zwei Studien zu einem Antibiotikum wegen starker Nebenwirkungen einstellen. Der Aktienkurs ist daraufhin eingebrochen.

Auch Molecular Partners (MOLN 15.2 8.73%) konnten stark zulegen, nachdem das Biotech-Unternehmen mitteilte, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA den Zulassungsantrag von Partner Allergan zur Prüfung angenommen hat.

Auf der Verliererseite standen am Montag Kuros Biosciences (KURN 1.55 -7.46%) und Asmallworld (ASWN 3.1 -4.62%). Letztere hatten im August stark zugelegt.

Richtung zeigt laut Händlern nach oben

Für den Gesamtmarkt mehren sich laut Händlern die optimistischen Stimmen. Nach einem wochenlangen Zickzackkurs habe sich der Markt nun für die Richtung «nach oben» entschieden, ist zu hören.

Die gute Stimmung hat letzte Woche nach Entspannungssignalen im Handelsstreit eingesetzt. Die Risiken – Handelsstreit, Brexit, Konjunktur – seien allerdings nicht verschwunden, meinen Skeptiker und verweisen zum Beispiel auf die am Sonntag publizierten schwachen chinesischen Aussenhandelszahlen.

Am Markt sei trotz der guten Stimmung eine gewisse Rückhaltung zu spüren, meinen Händler. Der Grund dafür seien die Zinsbeschlüsse der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag. Ökonomen gehen davon aus, dass beide Zentralbanken Lockerungsmassnahmen ins Auge fassen werden. «Ein Zinsschritt ist in den aktuellen Börsenkursen aber bereits eingepreist», sagt ein Händler.

Daher dürfte die Marktreaktion wohl limitiert bleiben. «Eine Überraschung wäre es nur dann, wenn die Währungshüter nichts ändern würden.» Dann dürfte eine harsche Marktreaktion folgen. Einem grösseren Schritt der EZB würde dann wohl auch die Schweizerische Nationalbank in der kommenden Woche mit einer Zinssenkung folgen, heisst es weiter.

Der Euro kletterte deutlich über die Marke von 1.09 Fr. Auch der Dollar legte leicht zu und notierte um 0.99 Fr. Gold (Gold 1504.22 -0.18%) gab leicht, Silber (Silber 18.14 -0.22%) stärker nach. Die Preise für Öl der Sorten Brent (Brent 62.72 2.02%) und WTI (WTI 57.93 2.51%) zogen am Nachmittag an.