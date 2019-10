Der SNB steht ein weiterer Milliardengewinn ins Haus

Die Schweizerische Nationalbank dürfte auch im dritten Quartal auf Gewinnkurs geblieben sein. Bevor die Behörde am Donnerstag ihr Zwischenergebnis veröffentlicht, präsentieren die Ökonomen der Bank UBS bereits eine Hochrechnung. Demnach dürfte sich der Bruttoerfolg im Zeitraum Juli bis September auf 11 Mrd. Fr. belaufen haben. Nach dem im ersten Halbjahr ausgewiesenen Plus von über 38 Mrd. sollte der Gewinn in den ersten neun Monaten somit beachtliche 50 Mrd. Fr. erreichen. Letztes Jahr wies die SNB im gleichen Zeitraum einen Verlust aus.

Wie die SNB finanziell abschneidet, hängt davon ab, wie viel Geld sie auf ihren rund 830 Mrd. Fr. schweren finanziellen Aktiven verdient. Mehr als 90% davon sind in Devisenanlagen (Anleihen, Aktien etc.) geparkt. Der Rest sind Gold und Wertschriften in Frankenanlagen. Die SNB ist in dieser Hinsicht ähnlich wie ein Staatsfonds – nur dass sie nicht das primäre Ziel verfolgt, Gewinne zu erwirtschaften.