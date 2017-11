Der Sturm nach der Ruhe

Diesen Monat feiern wir – wenn man es denn so ausdrücken will – das Ein-Jahr-Jubiläum von Donald Trumps Wahl zum Präsidenten der USA. In Trumps erstem Jahr ging es drunter und drüber, der Präsident liess sich auf Twitter über alles aus, von «Crooked Hillary» bis zum «Little Rocket Man», und verfügte ein Dekret nach dem anderen.

Zum Autor Barry Eichengreen ist Professor für Wirtschaft und Politik an der University of California in Berkeley.

In einem Bereich aber hat sich kaum etwas getan: in Sachen bedeutender wirtschaftspolitischer Initiativen. Überraschend, bedenkt man, wie sehr Donald Trump immer wieder betonte, Amerikas Wirtschaft «wieder gross» zu machen. Nun, die Abschaffung von Obamacare ist gescheitert. Das 1-Bio.-$-Infrastrukturpaket ist nicht in Sicht. Von umwälzenden handelspolitischen Massnahmen ebenfalls keine Spur.

Sollte sich das jetzt ändern, wird es eher an den republikanischen Abgeordneten im Kongress liegen als am Präsidenten selbst, der für detaillierte Pläne ohnehin keine Geduld aufbringt. Die Republikaner im Kongress begreifen, dass nächstes Jahr die Mid-Term-Wahlen anstehen.

Sie begreifen, dass angesichts ihres Versagens, Obamacare abzuschaffen und zu ersetzen – oder sonst irgendetwas Substanzielles zustande zu bringen –, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat auf der Kippe steht.

Deswegen stellen sie sich nun hinter das eine Vorhaben, über das sich alle Republikaner einig sein können: 1,5 Bio. $ an Steuerkürzungen, verteilt über zehn Jahre. Bloss ist der Zeitpunkt, um Steuern zu senken, heute denkbar schlecht.

Die amerikanische Wirtschaft operiert nahe der Vollauslastung, die Arbeitslosenrate ist mit 4,1% fast auf dem Allzeittief. Die Einkünfte der Bundesregierung sind ein Zehntel tiefer als zu der Zeit, als Ronald Reagan seine historische Steuerreform lancierte (19% des BIP im Jahr 1981, 17% heute).

Neue Einnahmequellen gesucht

Der Vorstellung, dass ein Rückgang der Einnahmen für Druck sorgen wird, die Ausgaben zurückzufahren, steht entgegen, dass die nicht an die Verteidigung oder das Sozialsystem geknüpften Ausgaben jetzt schon lediglich 8% des BIP ausmachen.

Den Republikanern bleibt also nichts anderes übrig, als neue Einkommensquellen zu erschliessen: Steuern auf Universitätsstiftungen, auf Stipendien, eine einmalige Steuer von 12% auf repatriierte ausländische Gewinne von US-Unternehmen.

Und sie haben keine andere Wahl, als Abzugsmöglichkeiten zu streichen und Ausnahmen abzuschaffen, etwa Abzüge für Hypothekarzinsen, Bundes- und lokale Steuern, Schuldzinsen auf Studentendarlehen.

Damit aber manövrieren sie sich in das gleiche Dilemma wie schon bei der Abschaffung und dem Ersatz von Obamacare. Wollen sie den hyperkonservativen Parteiflügel, den Freedom Caucus, besänftigen und ihre Gesetzesvorlage mit 51 Stimmen durch den Senat bringen – so viele erfordert das Reconciliation-Verfahren, das sie vor dem Risiko eines Filibuster bewahrt –, müssen sie die Defizite auf die erwähnten 1,5 Bio. $ über zehn Jahre begrenzen.

Mit der Erhöhung der Steuern für Studenten, Hauseigentümer und die Arbeiterschicht wiederum steht die Zustimmung der moderateren Parteimitglieder auf dem Spiel.

Am 16. November hat der Entwurf der Steuerreform das Repräsentantenhaus passiert. Bevor daraus aber ein Gesetz wird, das zumindest ansatzweise dem Entwurf ähnelt, bleibt noch ein weiter Weg zu gehen. PredictIt, eine der führenden Wettbörsen, zeigt eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 50% an, dass der Kongress zu einer Einigung findet und die Steuern für Private und Unternehmen bis Ende 2017 gesenkt werden.

Das dürfte zu pessimistisch sein. Die Republikaner im Kongress müssen ihren Wählern ja zeigen, dass sie in der Lage sind, etwas zustande zu bringen. Die Prognose der Wettbörse gemahnt aber, dass die Steuerreform noch lange nicht in trockenen Tüchern ist.

Kein Investitionsboom zu erwarten

Was bedeutet es für die Wirtschaft, sollte die Steuerreform gelingen? Die Produktivität dürfte auf lange Sicht, paradoxerweise, darunter leiden. Jedermann – ausser wohl die Republikaner im Kongress – weiss, dass im 21. Jahrhundert für Produktivitätswachstum Aus- und Weiterbildung entscheidend sind.

Mit der Besteuerung von Universitätsstiftungen, Stipendien und Zinsen auf Studentenkredite bewirken die Republikaner, dass Hochschulausbildung für die meisten Amerikaner, die zukünftigen Arbeitskräfte des Landes, schwieriger zugänglich und weniger erschwinglich wird.

Es wird aber auch keinen Boom an Unternehmensinvestitionen geben, der die Produktivität ankurbelt. Die Kapitalkosten sind im Umfeld ultraniedriger Zinsen ohnehin gering. Die neuen Abzugsmöglichkeiten für Investitionen machen da keinen grossen Unterschied aus.

Zinsen für Kredite zur Finanzierung von Investitionen können heute schon vom Gewinn abgezogen werden. US-Unternehmen schwimmen im Geld. Die im Zuge der Steuerreform repatriierten ausländischen Gewinne werden deshalb in den Rückkauf von Aktien fliessen, nicht in neue Investitionen.

Gary Cohn, Donald Trumps Wirtschaftsberater, bekam das zu seinem Verdruss überdeutlich vor Augen geführt: An einer Veranstaltung wurden in der illustren Runde des «Wall Street Journal» CEO Council die Teilnehmer aufgefordert, die Hand zu heben, wenn ihr Unternehmen beabsichtigt, die Investitionen zu steigern. Regungslos sassen die Konzernchefs in ihren Sesseln.

Alles, was es an zusätzlichen Ausgaben geben sollte, wird ausserdem bloss den Dollar in die Höhe treiben. Da die US-Wirtschaft bereits mit oder nahe an der Vollauslastung operiert, braucht es für zusätzlichen Konsum von Waren und Dienstleistungen ausländische Quellen.

Die einzige verlässliche Methode, den Konsumenten Importe schmackhaft zu machen, ist, diese günstiger werden zu lassen – sprich: Die Währung muss stärker werden.

Und sollte die Notenbank wegen der Steuersenkungen über Inflation besorgt sein, wird eine beschleunigte Straffung der Zinsen diese aufkeimende Dollarstärke noch antreiben.

Gefahr eines stärkeren Dollars

Nun zurück zu Präsident Trump. Eine stärkere Währung wird seine Bemühungen zunichtemachen, die «guten Industriejobs zurückzubringen». Sie wird das Handelsdefizit – Trumps bevorzugten Indikator für ungelöste Wirtschaftsprobleme – vergrössern.

Da Dienstleistungen hauptsächlich im Inland erbracht werden, Waren hingegen sich importieren lassen, werden Güterimporte einen überproportionalen Anteil an den zusätzlichen Einfuhren ausmachen – was wiederum die Beschäftigung im heimischen produzierenden Sektor drückt.

Trifft all dies ein, und vermag sich das Wachstum der US-Wirtschaft nicht auf 3 bis 4% zu beschleunigen, während die Jobs in der Industrie nach wie vor nicht zurückkommen, wird der Präsident nach jemandem Ausschau halten, dem er die Schuld geben kann. Zwei Kandidaten bieten sich an.

Erstens das Ausland. Trump könnte unfaire Handelspraktiken ankreiden. Bis anhin hielt er sich in Sachen Handelspolitik recht zurück, vom Rückzug aus den Verhandlungen über die Transpazifische Partnerschaft TPP mal abgesehen. Doch wird das Handelsdefizit grösser – was nun bevorsteht –, dürfte sich das ändern.

Ein Handelskrieg mit China bahnt sich nicht mehr an. Donald Trump wurde bei seinem Besuch in Peking umworben und betrachtet Präsident Xi nun als seinen neuen besten Freund.

Wichtiger noch: Trump versteht, dass er auf Chinas Kooperation angewiesen ist, wenn er seine Probleme mit Nordkorea lösen will. Im Fadenkreuz findet sich somit nun das Freihandelsabkommen Nafta.

Rückzug aus Nafta wäre fatal

Die US-Wirtschaft versucht eindringlich, Trump zu überzeugen, dass ein Rückzug aus dem Nafta-Abkommen ein Fehler wäre. Doch ebenso wie der Kongress muss auch ein stolzer Präsident zeigen können, dass er etwas vollbracht hat.

Mit der Kündigung von Nafta könnte Trump seiner Kernwählerschaft, den Frustrierten, beweisen, dass er etwas zustande bringt. Die jüngste Runde der Nafta-Verhandlungen hatte man Technokraten überlassen. Das nächste Treffen dürfte brisanter sein.

Das zweite offensichtliche Ziel von Trumps Ärger wäre die US-Notenbank Fed. Ihre höheren Zinsen kann er für den starken Dollar ebenso wie für das Ausbleiben einer Wachstumsbeschleunigung verantwortlich machen.

Solche Beschuldigungen wären zwar «Fake News» – aber eben auch eine sehr effektive Art, Vorwürfen auszuweichen. Mit Jerome Powell als Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen hat Trump eine vernünftige Wahl getroffen.

Doch im Federal Reserve Board tun sich zahlreiche weitere Vakanzen auf. Setzt der Dollar wegen der Politik der Republikaner zum Höhenflug an, ist gut möglich, dass die nächsten Ernennungen nicht mehr so vernünftig ausfallen.