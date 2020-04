Der Tourismus schlägt Alarm

Die Schweiz ist ein Tourismusland von Weltruf – und das zu Recht. Der Ruf gründet nicht nur in den vielen Naturschönheiten auf kleinstem Raum, sondern auch in den hervorragenden touristischen Infrastrukturen – von Bahnen und Schiffen über die Gastronomie bis zur Hotellerie.

Es ist denn auch kein Zufall, dass der Fremdenverkehr eine der grössten Exportbranchen der Schweiz ist. Seine Bedeutung für die Binnenwirtschaft ist enorm: Die Bruttowertschöpfung beträgt gegen 20 Mrd. Fr. pro Jahr, und die Branche zählt gegen 190 000 Beschäftigte.

Angesichts dieser überragenden Bedeutung ist es schier unglaublich, dass der Bundesrat diesen Wirtschaftszweig offenbar ganz einfach vergessen hat: Er kommt in der Strategie zur schrittweisen Lockerung der Massnahmen gegen die Coronakrise gar nicht vor, so als gäbe es ihn gar nicht. Damit hat diese von der Krise überdurchschnittlich gebeutelte Branche keine Perspektive, nichts. Sie darf nicht arbeiten.

Da ist es mehr als verständlich, dass die Fremdenverkehrsverbände Alarm schlagen: In ganzseitigen Inseraten in der Tagespresse fordern sie in einem offenen Brief an den Bundesrat, für den Tourismus einen konkreten Lockerungsplan vorzulegen. Die Verbände machen zu Recht darauf aufmerksam, dass durch das Vorgehen der Regierung «gewisse Dienstleistungsbranchen in ihrer Existenz bedroht» sind. Die Verunsicherung und die Ungewissheit seien «Gift für die Branche».

Es fällt schwer zu glauben, dass der Bundesrat davon keine Kenntnis hat. Er muss wissen, dass viele Betriebe eine totale Umsatzeinbusse erlitten haben. Und je länger der Lockdown dauert, desto grösser werden die Probleme. So ist es ­gewiss kein Horrorszenario, dass zum Beispiel viele Restaurants gar nicht mehr öffnen werden, wenn der Lockdown noch lange dauert. Dasselbe dürfte auch für etliche Bergbahnen gelten.

Die finanzielle Unterstützung, die Tourismusunternehmen über die Kurzarbeitsentschädigung sowie die anderen Krisenmassnahmen erhalten, reichen in vielen Fällen nicht aus zum Überleben, zumal die Branche traditionell mit engen Margen Vorlieb nehmen muss. Zentral ist für die betroffenen Unternehmen wohl weniger die finanzielle Unterstützung als die Möglichkeit, den Betrieb umgehend wieder zu öffnen – nur so können letztlich irreversible Strukturschäden und damit gesamtwirtschaftliche Verluste verhindert werden.

Der vemeintliche Glanz des bundesrätlichen Krisenmanagements blättert nun rasch ab. Die Regierung muss handeln und dem Tourismus umgehend einen verbindlichen Plan zur Öffnung vorlegen – und zwar nicht erst im Sommer, sondern in diesen Tagen. Wenn nicht, läuft der Schweizer Tourismus Gefahr, seinen exzellenten Ruf zu verlieren – wegen verfehlter bundesrätlicher Politik. Das kann und darf sich die Schweiz ganz einfach nicht leisten. Der Bundesrat muss seinen unverzeihlichen Fehler umgehend korrigieren.