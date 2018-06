«Der Trend zu bereinigten Zahlen ist ein zweischneidiges Schwert»

Herr Leibfried, welchen Trend erkennen Sie im Gebrauch bereinigter Kennzahlen?

In den letzten Jahren hat ihre Verwendung überall zugenommen – deswegen intervenieren verstärkt auch die Regulatoren. Die Entwicklung ist massgeblich darauf zurückzuführen, dass die Geschäftsmodelle dynamischer und komplexer geworden sind. Das Reporting ist kein ruhiger Fluss mehr, sondern es treten vermehrt Sondereffekte auf. Für Unternehmen wird es deshalb immer schwieriger, die Geschäftsergebnisse gegen aussen hin zu erklären.





Hat der Missbrauch in Ihren Augen zugenommen?

Der Trend zu bereinigten Kennzahlen ist ein zweischneidiges Schwert, der natürlich auch Potenzial für Missbrauch birgt. Ich denke allerdings nicht, dass das Fehlverhalten zugenommen hat. Rein anekdotisch kann ich mich an sehr wilde Geschichten vor fünfzehn Jahren erinnern, die man heute wohl viel schneller aufdecken würde.

Ist also das Know-how unter den Marktakteuren gewachsen?

Bei Privatanlegern kann ich das nicht beurteilen. Professionelle Adressaten dürften sich aber tatsächlich daran gewöhnt haben, mit adjustierten Geschäftszahlen umzugehen. Grundsätzlich wird vonseiten der Analysten gewünscht, dass Unternehmen die Sondereffekte rausrechnen. Korrekt umgesetzt ist dieses Vorgehen durchaus begrüssenswert. Zur Beurteilung der Korrektheit braucht es allerdings auch Transparenz – und unsere Studie zeigt, dass es an dieser Transparenz immer noch mangelt.

Welche Kritik lässt sich an der Berichterstattung denn hauptsächlich anbringen?

Das Problem ist, dass vielerorts gewisse Kosten als «ausserordentlich» rausgerechnet werden, die bei grossen Unternehmen eigentlich andauernd anfallen. So ist es durchaus die Regel, dass umstrukturiert wird oder Abschreibungen vorgenommen werden müssen. Ich würde davon absehen, solche regelmässigen Ausgaben als Sondereffekte zu deklarieren.

Wie kann man denn erkennen, ob eine Adjustierung gerechtfertigt ist oder nicht? Wann sind ausserordentliche Kennzahlen tatsächlich auch ausserordentlich?

Es ist schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Als Erstes würde ich aber darauf achten, wie sich diese angeblichen Sondereffekte über die Zeit entwickelt haben. Wenn sie über die vergangenen Jahre regelmässig aufgetreten und dabei recht konstant geblieben sind, dann wären es eigentlich keine Sondereffekte.

Die Schweizer Börse SIX ist daran, neue Richtlinien für alternative Performancekennzahlen aufzustellen. Wie zufrieden sind Sie mit den bisherigen Bemühungen der Unternehmen, diese umzusetzen?

Es gibt Bereiche, wo die Gesellschaften definitiv noch Nachholbedarf haben. Verbesserungspotenzial gibt es unter anderem in der Herleitung – also in der Erklärung, wie ein Unternehmen genau auf die bereinigte Kennzahl gekommen ist. Wenn ich den bisherigen Fortschritt quantifizieren müsste: Die Unternehmen haben wohl zwei Drittel des Weges zurückgelegt.

US-Präsident Donald Trump scheint mit dem Gedanken zu spielen, den Sarbanes-Oxley Act kippen zu wollen – das 2002 lancierte Gesetz, das die Verlässlichkeit der Berichterstattung von Unternehmen verbessern soll. Sehen wir nun einen Trend hin zu weniger Regulierung?

Solche Entwicklungen treten immer in Wellen von zehn bis fünfzehn Jahren auf. Der laufende Trend hat also bereits lange vor Trump begonnen. Weil es der Wirtschaft zurzeit gut geht und die Märkte brummen, sind viele der Meinung, wir bräuchten die Regulierung gar nicht. In den nächsten Jahren wird es sicher weitere Versuche geben, die Vorschriften zurückzudrängen. Das geht so lange gut, bis die Märkte überhitzen und die ersten Dinge schieflaufen. Dann wird es erneut zu einer Regulierungswelle kommen.