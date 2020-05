Der US-Arbeitsmarkt ist im freien Fall

Es ist eine Zahl für die Ewigkeit: 20,5 Mio. So viele Arbeitsplätze hat die US-Wirtschaft ausserhalb des Agrarsektors im April gestrichen. Das geht aus dem am Freitag publizierten Bericht des Statistikamtes BLS hervor. Die Zahl entspricht mehr als der gesamten Bevölkerung des Staates New York. Es ist eine Zahl aus einer anderen Welt. Der bisherige Rekord der seit 1939 erhobenen Statistik stand bei 2 Mio. – realisiert im September 1945. Und während in der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 insgesamt 9 Mio. Stellen gestrichen wurden, betrug der Höchstwert in einem Monat 0,8 Mio.

