Der Verwaltungsrat ist zentraler Erfolgsfaktor

Die Verantwortung des Verwaltungsrats (VR) umfasst nicht nur die Unternehmensstrategie, sondern auch die Organisation und die Prozesse, die für ihre Umsetzung nötig sind. Letzteres bildet den Corporate-Governance-Rahmen. Dazu zählen insbesondere die Auswahl des Managements und das Festlegen passender Anreizstrukturen. Die individuelle Zusammensetzung des VR ist für diese Entscheidungen ausschlaggebend: Für dasselbe Unternehmen werden unterschiedlich zusammengesetzte Verwaltungsräte zu verschiedenen Entschlüssen kommen. Die Zusammensetzung des obersten Organs hat demnach einen direkten Einfluss auf den langfristigen Erfolg eines Unternehmens.

Sowohl institutionelle Investoren als auch Unternehmen beurteilen die Wahlen in den VR an der Generalversammlung als das mit Abstand wichtigste Traktandum für die Wertgenerierung im Unternehmen. Das ergab die Corporate-Governance-Umfrage von Swipra 2015 und 2016. In der diesjährigen Analyse der Generalversammlungen von Swipra lässt sich ferner eine zunehmend kritische Auseinandersetzung mit den Verwaltungsratswahlen an Generalversammlungen und in den Gesprächen zwischen Unternehmen und Investoren feststellen.