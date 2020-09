Der wahre Wert der Natur

Das globale Bruttoinlandprodukt (BIP) hat sich seit 1970 vervierfacht, immense Fortschritte ermöglicht und Milliarden von Menschen aus der Armut befreit. Die materielle Produktivität, definiert als das BIP im Verhältnis zum Material- und Energieeinsatz, stagniert jedoch seit der Jahrhundertwende, sodass jede Steigerung des Wirtschaftswachstums mit einer entsprechenden Steigerung der Rohstoffgewinnung verbunden ist.

Zu den Autorinnen Alexia Semov ist Projektspezialistin, New Nature Economy Report, Weltwirtschaftsforum. Co-Autorin Rebecca King ist Community Lead, Financing for Nature, Weltwirtschaftsforum.

Eine vom Konsum angetriebene Weltwirtschaft ist nicht nachhaltig. Schätzungsweise 23% des globalen BIP und 16% der Beschäftigung stammen aus der Gewinnung, der Produktion und der Erzeugung von Energie und Materialien. Unsere unhaltbaren Praktiken erstrecken sich auch auf Nahrungsmittelproduktion, -versorgung und -konsum. Gesunde Böden zum Beispiel sind die Grundlage unserer Nahrungsmittelproduktion. Da jedoch ein Drittel unserer Böden geschädigt ist, ist die Ernährungssicherheit weltweit gefährdet. Die Landwirtschaft ist für über 80% der Entwaldung verantwortlich, und gleichzeitig werden 35% der produzierten Nahrungsmittel entweder verschwendet oder gehen verloren. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen, die wir aufgebaut haben, verschieben die Grenzen des Planeten bis an die Grenze des Möglichen. Es ist an der Zeit, dass sie sich ändern.

Es wird nicht einfach sein, uns wieder in den sicheren Handlungsspielraum zu bringen, in dem die natürlichen Systeme zurechtkommen können. Aber Regierungen, Unternehmen, Wissenschaftler, die Zivilgesellschaft und die Bürger müssen zusammenkommen, um jetzt transformative Massnahmen zu ergreifen.

Renten aus der Natur sinnvoll investieren

Die Weltbank schätzt, dass allein der Gewinn aus der Förderung nicht erneuerbarer Ressourcen – fossiler Brennstoffe und Mineralien – sowie aus der Überforstung von Wäldern 2,5% der globalen Wirtschaftsleistung, d.h. 2,2 Bio. $, ausmacht. In einkommensschwachen Ländern steigt dieser Anteil jedoch auf 10,7% des BIP, wobei einige Länder wie die Republik Kongo 54,9% ihres BIP auf die Gewinnung dieser Ressourcen zurückführen. Statt dass diese Renten aus der Natur in den Aufbau von langfristigen Institutionen und Humankapital investiert werden, werden sie oft mit vermehrten Konflikten, Korruption und schwachen Demokratien in Verbindung gebracht.

Länder mit hohem Einkommen haben einen materiellen Verbrauch, der mehr als dreizehnmal so hoch ist wie derjenige der Länder mit niedrigem Einkommen. Im subsaharischen Afrika bspw. haben 53% der Bevölkerung noch immer keinen Zugang zu Elektrizität. Die Entwicklungsländer tragen jedoch unverhältnismässig hohe Kosten für die Nutzung und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen.

Beim Klimawandel sind es die marginalisierten und verwundbaren Bevölkerungsgruppen – die am wenigsten von der grossen wirtschaftlichen Beschleunigung profitieren –, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden werden.

Länder mit niedrigem Kohlenstoffausstoss, wie bspw. der Tschad, leiden bereits heute unter häufigeren und schwerwiegenderen Nahrungsmittelknappheiten, Sturmfluten und Überschwemmungen, die die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen bedrohen. Die Klimaungerechtigkeit trifft die Länder des globalen Südens am härtesten, betrifft aber auch marginalisierte Bevölkerungsgruppen in Ländern mit hohem Einkommen. Während des Hurrikans «Katrina» gehörten über 80% der verlorenen Häuser in den USA benachteiligten Schwarzen.

Doch Regierungen und Unternehmen scheitern daran, Naturkapital oder soziale Gerechtigkeit in ihren Haushalten oder Bilanzen zu messen, zu erfassen oder zu berücksichtigen.

Innovative Finanzierungsmodelle und -instrumente

Fortschrittliche Stakeholder auf der ganzen Welt haben bereits damit begonnen, Massnahmen für eine naturfreundliche Nettonullwirtschaft zu ergreifen, die zum Aufbau gerechterer und widerstandsfähigerer Gesellschaften beiträgt.

Der Aufbau dieses neuen Wirtschaftsmodells erfordert zunächst die Anerkennung und die Berücksichtigung unserer Auswirkungen auf und unserer Abhängigkeit von den Gütern und Dienstleistungen der Natur im Rahmen der umfassenderen Agenda für globale Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung. Initiativen wie die Task Force for Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) und das Natural Capital Protocol zielen auf die Unterstützung dieses ersten Bausteins ab und finden bereits Anklang.

Zweitens müssen Regierungen und Unternehmen auch das enorme Potenzial erkennen, das sich durch Investitionen in die Natur und nicht durch deren Erschöpfung ergibt. Die CEO-Aktionsgruppe für den europäischen grünen Deal ist ein gutes Beispiel für das Engagement des öffentlichen und des privaten Sektors für diese Art von Wachstumsmodell. Wenn Länder und Unternehmen der Natur Vorrang einräumen, könnten sie bis Ende 2030 einen jährlichen Unternehmenswert von 10,1 Bio. $ erwirtschaften und 395 Mio. Arbeitsplätze schaffen.

Vietnam zum Beispiel hat 9 Mio. $ in die Wiederherstellung von Mangrovenwäldern an den Ufern von 166 Gemeinden sowie von Deichlinien investiert, wodurch die Kosten für Schäden durch Extremereignisse um mehr als 15 Mio. $ gesenkt werden konnten. In den Küstengemeinden Vietnams stieg der Hektarertrag von Aquakulturprodukten nach den Investitionen in Mangroven 210 bis 789%.

Um ein solches Versprechen einzulösen, müssen wir schliesslich sicherstellen, dass der Übergang, den wir einleiten, gerecht verläuft. Vor allem in Gemeinschaften und Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, zu denen oft die am stärksten bedrohten Lebensräume gehören, werden beträchtliche Investitionen erforderlich sein. Diese Länder erleben bereits einen steilen Produktionsrückgang, während gleichzeitig die Hilfs- und Wiederaufbaubemühungen im Rahmen von Covid-19 eine massive Erhöhung der Ausgaben verlangen.

Um sicherzustellen, dass naturfreundliche Investitionen an diesen Orten nicht auf die lange Bank geschoben werden, bedarf es innovativer Finanzierungsmodelle und -instrumente, wie z.B. Debt for Nature Swaps, zusätzlich zur Unterstützung von Regierungen von Ländern mit höherem Einkommen, um gefährdete Gemeinschaften bei ihrem Übergang in eine bessere Zukunft zu unterstützen.

Wir befinden uns an einem kritischen Punkt für die Zukunft der Menschheit. Jetzt ist es an der Zeit, den ökologischen Notstand als solchen zu behandeln – und die Solidarität, den Mut und die Führungsstärke zu mobilisieren, die nötig sind, um den Wandel herbeizuführen. Ein «Net Zero, Nature Positive»-Pfad ist die einzige Option für unser wirtschaftliches und planetarisches Überleben.