Der Wal von Tokio lässt die Märkte schwanken

Die Bank of Japan (BoJ), die japanische Notenbank, ist vielleicht nicht der Elefant im Porzellanladen. Aber sie ist sicher der Wal an der Börse Tokio. Sie hat sich vor zwei Jahren das Ziel gesetzt, jährlich 6 Bio. Yen (53 Mrd. Fr.) an Aktien zu kaufen. Der Gesamtwert des Aktienportfolios belief sich Ende Juni auf 20,4 Bio. Yen (182 Mrd. Fr.). Im Gegensatz zur Schweizerischen Nationalbank investiert sie das Geld nur an der heimischen Börse. Das BoJ-Portfolio macht nun 3% des Gesamtwerts aller japanischen Aktien aus – und jedes Jahr kommt bei der jetzigen Geschwindigkeit 1% dazu.

Die Ankündigung der Notenbank im August 2016, ETF zu kaufen, hat den Aktienkursen Auftrieb gegeben. Stark profitiert hat auch der schwerste Titel im Index, Fast Retailing. Das ist der Betreiber der Kleiderhauskette Uniqlo.

Es ist daher kein Wunder, dass allein Spekulationen um Änderungen der Anlagepolitik die Aktienkurse stark schwanken lassen. Das ist heute Montag geschehen.

Es hat wohl Seltenheitswert, dass der schwerste Titel eines Index auch den höchsten Kursausschlag verbucht. Fast Retailing macht über 8% des Nikkei 225 (Nikkei 225 22396.99 -1.33%) aus. Der Kurs ist am Montag um 5,7% eingebrochen. Der Nikkei 225 ist um 1,3% gesunken. Dagegen ist das breite Aktienmarktbarometer Topix um nur 0,4% gefallen.

Was wird spekuliert? Nach einem Bericht von Reuters will die Bank of Japan statt ETF auf den Nikkei lieber Indexprodukte auf den breiteren Topix kaufen. Damit würden Titel im Nikkei wie Fast Retailing ein kleineres Gewicht bei den Käufen bekommen. Die BoJ will so wohl Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, die den Markt verzerrt sehen – weil die Notenbank die Nikkei-Valoren mit ihrem Kaufprogramm begünstigt.

Anleihenkäufe noch wichtiger

Doch während Fast Retailing am Montag an Wert verloren hat, konnten Banktitel gewinnen. So notierte die Grossbank Mitsubishi UFJ (MUFG 6.17 4.05%) Financial Group 3,6% im Plus. Die Bankaktien sind zwar auch im Nikkei, doch hier spielt die Geldpolitik der Bank of Japan auf eine andere Weise hinein.

Mit den Negativzinsen in Japan senkt die Geldpolitik den Gewinn der Banken. Denn ihre Einlagen bei der Notenbank sind nun eine Belastung.

Gleichzeitig mit den niedrigen kurzfristigen Zinsen sind die langfristigen Renditen unter Druck geraten. Da Banken auf längere Zeit verleihen, haben sie dadurch einen geringeren Zinsertrag.

Der Kurs von Mitsubishi UFJ ist bis Februar 2016 immer weiter abgerutscht, wenn die zehnjährige Rendite gesunken ist. Im Februar fiel sie dann unter null. Um die Belastung der Banken zu mildern und damit ein Hindernis für das erwünschte Wachstum der Kreditvergabe aus dem Weg zu räumen, hat die BoJ im September 2016 die Kontrolle der Zinskurve angekündigt.

Statt dass die Geldpolitik nur den kurzfristigen Zins tief hält, sollte gleichzeitig die langfristige Rendite über null bleiben. Und damit sollten im Effekt die Banken subventioniert werden.

Als Mitte November dann die zehnjährige Rendite über null sprang, wurden denn auch die Kurse der japanischen Banktitel nach oben katapultiert.

Seitdem konnte sich die Rendite fast immer ganz knapp über null halten. Die Bandbreite der Renditeveränderungen war minimal. Mit einem eigentlich kleinen Anstieg von 0,05 Prozentpunkten auf 0,08% notierte die Rendite am Montag aber auf dem höchsten Stand seit Januar.

Dieser kleine Anstieg hat den Banken neuen Schub gebracht. Denn es wird spekuliert, dass die BoJ an ihrer Sitzung Ende Juli ein höheres Renditeziel ausgeben könnte. Das erklärten Quellen innerhalb der BoJ gegenüber Reuters. Das wäre zwar etwas paradox, da die letzten Inflationszahlen eigentlich nicht für höhere Zinsen sprechen. Aber die Gewinnlage der Finanzinstitute könnte so weiter aufgepäppelt werden.

Wer an der Börse Tokio aktiv ist, sollte also genau aufpassen, wohin der Wal weiter schwimmt.