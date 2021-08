Der Welthandel brummt

Als ob es die Coronapandemie und den Handelskrieg nie gegeben hätte: Der Welthandel boomt. Doch entlang der Handelsrouten gibt es gleich mehrere Flaschenhälse: In China sind die Container knapp, weil mehr in die USA exportiert als von da importiert wird – fünfmal mehr Container kommen zurzeit im grössten US-Hafen an, als ihn verlassen. Zudem sorgt das Coronavirus weiterhin für Verzögerungen, wie jüngst die Schliessung eines Hafens im Süden Chinas zeigt. Ausserdem sind gewisse Güter Mangelware, wie z. B. Halbleiter.

Dennoch rechnet die WTO für das laufende Jahr mit 8% mehr Warenhandel, nach einem Rückgang von 5,3% 2020. Damit ist der Pandemieeinbruch kleiner und schneller wettgemacht als ursprünglich befürchtet. Zu verdanken ist das der hohen Nachfrage aus Nordamerika. Am meisten davon profitieren wird Asien. Auch im Rest der Welt steigen die Exporte, aber nur bis zum Vorkrisenniveau und nicht merklich darüber hinaus.

Fragwürdiges Phase-1-Abkommen

Im Juni importierten die USA Güter im Wert von 40 Mrd. $ aus China, in den Monaten davor war die Zahl ähnlich hoch. Die US-Zölle von bis zu 25% auf chinesische Waren scheinen kein Hindernis darzustellen. Die chinesischen Exporteure haben ihre Preise kaum angepasst, stattdessen drücken die Mehrkosten entweder die Margen der Detailhändler, oder die US-Konsumenten zahlen mehr für Tierfutter, Elektrogeräte und Fahrräder aus China. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an