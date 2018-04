Der Westen täuscht sich in Xi

Chinas jüngste Verfassungsänderung, die die Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten und den Vizepräsidenten aufhebt, hat einen grossen Teil des Westens in Unruhe versetzt. Kritiker fürchten die Entstehung einer neuen, niemandem rechenschaftspflichtigen Diktatur, mit Präsident Xi Jinping als «Vorsitzendem Mao 2.0». Diese Reaktion ist mehr als ein bisschen unangemessen.

Zur Autorin Keyu Jin ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der London School of Economics.

Lange Amtszeiten sind im Westen nicht unbekannt. Zum Beispiel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade ihre vierte Amtszeit von vier Jahren begonnen – eine Entwicklung, die der Rest Europas eher begrüsst als kritisiert hat.

Natürlich könnte jemand aus dem Westen argumentieren, dass Merkel ein Wahlmandat hat, Xi dagegen nicht. Doch demokratische Wahlen sind nicht die einzige Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Die Zustimmungsrate von Xi scheint, gemäss fast allen internationalen Umfragen, die kombinierten Zustimmungswerte von US-Präsident Donald Trump und der britischen Premierministerin Theresa May zu übersteigen. Es mag zwar Gründe geben, sich Sorgen zu machen, dass sich die chinesische Politik zum Schlechteren ändern könnte, aber das kann auch in den USA oder im Vereinigten Königreich befürchtet werden.

Amtszeitbeschränkung unnötig

Amtszeitbeschränkungen sind kaum mehr als willkürliche Begrenzungen, die nicht nötig sind, um in China eine kompetente und handlungsfähige Regierung zu gewährleisten. In der Tat könnten Beschränkungen das Gegenteil bewirken, indem sie die Amtszeit wirkungsvoller Anführer einschränken, zu politischen Brüchen oder sogar zu politischem Chaos führen.

Die USA haben dies längst erkannt. Alexander Hamilton, einer der amerikanischen Verfassungsväter, schrieb, dass es notwendig ist, den führenden Politikern «the inclination and the resolution» (Neigung und Entschlossenheit) zuzubilligen, um die bestmögliche Arbeit zu leisten. Sie könnten so ihre Verdienste gegenüber dem Volk beweisen, das sich wiederum dafür entscheiden könne, «den Nutzen ihrer Talente und Tugenden zu verlängern und der Regierung den Vorteil der Beständigkeit in einem weisen System der Verwaltung zu sichern».

1947 allerdings, nachdem Franklin D. Roosevelt während vier Amtszeiten Präsident gewesen war, erliess der Kongress den 22. Zusatzartikel zur Verfassung. Seit seiner Ratifizierung 1951 sind US-Präsidenten auf zwei vierjährige Amtszeiten beschränkt. Die Idee war, aus der Unerfahrenheit eine Tugend zu machen. Doch die meisten neuen Präsidenten machen am Anfang erhebliche Fehler, und jetzt gibt es mehr solche Anfangszeiten. Wenn die USA keine Amtszeitbeschränkungen hätten, wäre Trump heute wohl nicht im Amt.

Reformprozess braucht Zeit

Gewiss haben Amtszeitbeschränkungen ihren Wert. Deng Xiaoping fügte sie nach der Kulturrevolution in die chinesische Verfassung ein, um die Wiederholung der chaotischen und brutalen Einmannherrschaft zu verhindern. Doch die neue Generation chinesischer Führungskräfte ist nicht nur gut ausgebildet, sondern auch sehr gut mit internationalen Normen und Standards vertraut. Im Gegensatz zu den Ideologen der Vergangenheit kann von ihnen erwartet werden, dass sie sich rational, intelligent und verantwortlich verhalten.

In diesem Zusammenhang wird die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung es Xi ermöglichen, einen komplexen Reformprozess durchzuführen, der Jahre dauern wird. Sie wird ihn weder zum Präsidenten auf Lebenszeit machen noch ihm uneingeschränkte und ungeteilte Macht verleihen.

Westliche Kritiker betonen, dass Xi in den vergangenen sechs Jahren viel dazu beigetragen hat, die Macht in seinen Händen zu konzentrieren. Zu einem gewissen Grad ist das wahr. Zum Beispiel hat er einige der wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die früher die Domäne des Premierministers waren, übernommen.

Keine «Ein-Mann-Show»

Aber ein starker Spitzenmann ist nicht notwendigerweise ein Autokrat. Wenn mit hohen Einsätzen gespielt wird, ist eine starke Führung erforderlich, um Interessengruppen zu neutralisieren, die sich wichtigen Reformen widersetzen. Xi kennt die Hindernisse, die die Umsetzung seiner Initiativen in seiner ersten Amtszeit verhindert haben, und er ist bestrebt, sie zu überwinden.

Auf jeden Fall ist die Situation kaum eine «Ein-Mann-Show», wie viele ausländische Kommentare andeuten. Die Hälfte der Mitglieder im Ständigen Ausschuss des Politbüros, in Chinas höchstem Regierungsorgan, ist nicht von Xi ausgewählt. In der Ernennung vieler oberster Kader, einschliesslich der wichtigsten Kabinettsmitglieder, wurden Kompromisse gemacht.

Es wäre ein Fehler anzunehmen, dass in China unter der Oberfläche keine versteckten demokratischen Prozesse ablaufen, weil das Land das westliche politische Modell nicht kopiert. Zwar werden die Spitzenpolitiker nicht direkt oder durch eine repräsentative Körperschaft gewählt, doch ihre Leistung wird genau überprüft – zum Beispiel vom Nationalen Volkskongress und von örtlichen Versammlungen. Die chinesische Regierung reagiert auch auf Äusserungen der Bürger in den sozialen Medien.

Rechenschaftspflicht wird nicht untergraben

Darüber hinaus wurden die Kontrollen (Checks and Balances) in den vergangenen Jahren verstärkt, obwohl sie immer noch unzureichend sind. Politische Veränderungen erfordern einen Konsens innerhalb des Politbüros, besonders des Ständigen Ausschusses. Zu wichtigen Fragen muss der Nationale Volkskongress grünes Licht geben. Nichts hält die Abgeordneten davon ab, eine abweichende Stimme abzugeben, nicht zuletzt dank der zunehmenden Verbreitung geheimer Stimmzettel. Ein kleiner, aber bedeutender Aspekt des diesjährigen Kongresses ist die Abschaffung des elektronischen Wahlsystems. Neu werden Abgeordnete Papierzettel in eine Wahlurne werfen.

Es ist nicht das erste Mal, dass westliche Medien eine Sichtweise auf politische Entwicklungen in China einnehmen, die der vorherrschenden Meinung im Land selbst widerspricht. In den vergangenen Jahren hat Xis Antikorruptionskampagne im Westen für hochgezogene Augenbrauen gesorgt, wo sie oft nur als ein Mittel Xis verstanden wird, um politische Gegner auszuschalten. Doch die fast 2 Mio. Beamten, die angeklagt wurden, waren sicherlich nicht alle Gegner von Xi. Bei den Chinesen hat der Versuch, Korruption auszurotten, den Respekt und die Unterstützung für Xi erhöht.

Im Westen ist die Rechenschaftspflicht der Regierung eng mit demokratischen Wahlen verbunden. In China kommt es darauf an, wie – und wie gut – die Regierung auf die Bedürfnisse und die Interessen der Menschen eingeht und sie schützt. Angesichts der Komplexität des modernen China, ganz zu schweigen von der dringenden Notwendigkeit, dass die Regierung den Fortschritt des Landes in Richtung hoher Einkommen fortsetzt, kann der Erfolg davon abhängen, dass die Spitzenleute länger als ursprünglich vorgesehen im Amt bleiben. Wenn die jüngste Geschichte ein Fingerzeig ist, werden die aktuellen Veränderungen dazu beitragen, Chinas politisches und wirtschaftliches System zunehmend stabil zu machen – ohne die Rechenschaftspflicht zu untergraben.

