Deregulierung gering geschätzt

Viele bürgerliche Sonn- und Festtags­redner beteuern immer wieder den hohen Stellenwert des Begriffs der Freiheit in der Schweiz – im Sinn von Freihandel, freier Marktwirtschaft und Ähnlichem mehr. Gerne klopfen sie sich selbst auf die Brust: Seht her, was ich so zum Wohlstand der Schweiz beitrage. Vertreter des linken Spektrums sind grundsätzlich argwöhnisch gegenüber dieser Idee von Freiheit, sie ist ihnen suspekt; Linke setzen lieber auf die Macht des Staates statt auf Eigenverantwortung – das gereicht ihnen nicht zum Vorteil.

Dennoch erhalten sie darin von bürgerlichen Sonn- und Festtagsrednern im konkreten Fall allzu oft Unterstützung – traurig, aber wahr. So geschehen zum wiederholten Male am Donnerstag in der nationalrätlichen Debatte zur Abschaffung der Industriezölle. Der Rat beschloss, auf die Vorlage des Bundesrats, die Industriezölle einseitig aufzuheben, gar nicht einzutreten. Das hat Seltenheitswert: Der Bundesrat schlägt einen Deregulierungsschritt vor – und der Nationalrat will davon nichts wissen.

Der Vorschlag der Landesregierung wollte die importierende Wirtschaft auf einen Schlag von Zöllen im Umfang von rund 550 Mio. Fr. entlasten. Dadurch würde nicht nur der Wettbewerb intensiviert und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhöht, auch die Konsumenten würden profitieren. Geplant war die Inkraftsetzung auf Anfang 2022.

Die nationalrätliche Debatte fand auf bemerkenswert niedrigem Niveau statt – offenbar sind die vielen «freiheitsliebenden» Parlamentarier an einer Deregulierung an der Grenze gar nicht interessiert. Entsprechend dürftig fielen ihre Argumente aus: Man gebe mit diesem Schritt eine wichtige Verhandlungsmasse für ­allfällige Freihandelsabkommen aus der Hand. Doch interessieren in Freihandelsabkommen andere Argumente viel mehr, und zudem wirkt das Argument, besonders wenn es von der Ratslinken angeführt wird, wenig überzeugend, spricht sie sich doch fast immer gegen Frei­handelsabkommen aus. Das gilt auch für die Bauernvertreter, die den Freihandel fürchten wie der Teufel das Weihwasser.

Ein anderes Argument lautete, es sei der falsche Zeitpunkt, dem Bundeshaushalt gut 500 Mio. Fr. zu entziehen. Die Tatsache, dass der Einbusse gesamtwirtschaftliche Gewinne von geschätzt über 800 Mio. Fr. gegenüberstehen, spielte keine Rolle. Es ist der alte Konflikt: Es will vielen Politikern (parteiübergreifend) nicht in den Kopf, dass die Wirtschaft nicht eine statische, sondern eine dynamische Angelegenheit ist. Der Wegfall der Industriezölle würde grössere positive Effekt auslösen, die geforderte Gegenfinanzierung für die 550 Mio. Fr. ist nicht nötig.

Neben Links-Grün haben sich auch die CVP sowie weite Teile der SVP, namentlich der Bauernflügel, gegen die ­Deregulierung ausgesprochen. Es ist ­deprimierend: Das Parlament will von Deregulierung nichts wissen, obwohl sie in der aktuellen Krisensituation von grosser Bedeutung wäre. Diese kleinkrämerische Haltung wird der Schweiz schaden, eher früher als später.